Ô tô Trung Quốc ồ ạt về Việt Nam, lần đầu 'vượt mặt' xe Thái 23/12/2025 11:15

(PLO)- Thị trường Việt sôi động hơn khi hàng loạt ô tô Trung Quốc ra mắt, kéo theo lượng xe nhập qua cửa khẩu từ thị trường này tăng mạnh.

Thống kê của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 11 có 18.350 ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về nước, kim ngạch hơn 455,5 triệu USD. Con số này tăng 12,3% về lượng và 5,8% về giá trị so với tháng trước.

Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh

Trong tháng 11, đã có tổng cộng 5.001 ô tô được nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 11, đạt giá trị kim ngạch 157,3 triệu USD, tăng hơn 12,3% về lượng và tăng nhẹ 2% so với tháng liền trước.

Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 18.350 ô tô nguyên chiếc trong tháng 11 vừa qua. Ảnh: TN

Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập khẩu 7.189 ô tô từ Indonesia, đạt kim ngạch 101 triệu USD. So với tháng 10, lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia tăng 37,7% và kim ngạch tăng 30,9%.

Trong khi đó, ô tô nhập khẩu từ Thái Lan chỉ có 4.783 xe, đạt kim ngạch 97,6 triệu USD, giảm 8,9% về lượng và 9,2% về giá trị so với tháng liền trước.

Đây là lần đầu tiên số lượng ô tô Trung Quốc nhập khẩu vượt qua xe từ Thái Lan. Về giá trị kim ngạch, xe Trung Quốc đã tạo khoảng cách rất xa so với hai xuất xứ lớn là Thái Lan và Indonesia.

Lũy kế 11 tháng đầu năm, Indonesia vẫn cao nhất

Lũy kế 11 tháng năm 2025, ô tô nhập khẩu từ Indonesia vẫn dẫn đầu về số lượng với 72.362 chiếc, tổng kim ngạch hơn 1,023 tỉ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, ô tô Indonesia tăng 12% về lượng và 11,8% về giá trị.

Loạt ô tô Trung Quốc được giới thiệu trên thị trường. Ảnh: TN

Đứng thứ 2 về số lượng là ô tô Thái Lan với 62.247 chiếc, đạt kim ngạch 1,237 tỉ USD, tăng nhẹ 3,5% về lượng và 5,4% về giá trị so với cùng kỳ.

Tại Việt Nam, xe Trung Quốc đang tạo sự khác biệt trên thị trường ô tô nhập khẩu năm nay. Sau 11 tháng, có 44.150 ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc, tương ứng kim ngạch hơn 1,447 tỉ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe nhập từ Trung Quốc tăng đến 56,1%, giá trị kim ngạch vọt lên 76,2%.

Thực tế khảo sát, năm 2025 là giai đoạn bùng nổ của các loại xe Trung Quốc. Các mẫu xe ra mắt chủ yếu mang thương hiệu mới như BYD, Geely, Lynk & Co, Dongfeng, FAW…