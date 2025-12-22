4 mẫu xe sedan cũ giá rẻ, bền bỉ đáng mua để đi chơi Tết 22/12/2025 09:07

(PLO)- Trong bối cảnh các mẫu xe sedan giá rẻ dần biến mất để nhường chỗ cho xe crossover, thị trường xe cũ vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng.

Dưới đây là bốn mẫu xe sedan mang lại giá trị sử dụng cao nhất so với số tiền bỏ ra.

Nissan Altima. Ảnh: AI.

Nissan Altima

Các dòng xe Toyota và Honda thường chiếm ưu thế về độ bền nhưng lại có giá cao trên thị trường xe cũ. Điều này khiến Nissan trở thành lựa chọn kinh tế hơn.

Số liệu từ iSeeCars cho thấy một chiếc Nissan Altima có 3,5% khả năng đạt quãng đường 250.000 dặm (khoảng 400.000 km). Con số này cao gấp 1,4 lần so với mức trung bình. Một chiếc Altima 5 năm tuổi hiện có giá bán lại khoảng 14.087 USD (khoảng hơn 370 triệu đồng). Đặc biệt, những chiếc xe 10 năm tuổi thường có giá dưới 8.000 USD (tương đương 210 triệu đồng).

Ngoài ra, mẫu Nissan Sentra đời 2016 cũng được khuyến nghị nhờ sự cân bằng giữa giá cả và độ tin cậy với giá trung bình khoảng 9.555 USD (khoảng hơn 250 triệu đồng).

Mitsubishi Mirage

Mirage từng là mẫu xe sedan mới rẻ nhất và hiện đang chiếm ưu thế ở thị trường xe cũ. Các chuyên gia đánh giá cao Mitsubishi Mirage G4 đời 2018 với giá trị bán lại trung bình khoảng 8.907 USD (tương đương 234 triệu đồng).

Dòng xe này sử dụng động cơ ba xi-lanh tiết kiệm nhiên liệu. Người dùng có thể tùy chọn hộp số tự động CVT hoặc hộp số sàn để tối ưu chi phí.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra đời 2016 được iSeeCars xếp hạng là mẫu xe nhỏ gọn cũ tốt nhất dưới 10.000 USD (tương đương khoảng 263 triệu đồng). Mẫu xe sedan này đạt 8,2/10 điểm đánh giá tổng thể, trong đó điểm an toàn lên tới 8,8.

Hiện tại, Elantra 2016 có giá bán lại trung bình khoảng 9.922 USD (tương đương khoảng 260 triệu đồng). Nếu chọn xe 10 năm tuổi, mức giá chỉ còn khoảng 8.048 USD (khoảng hơn 210 triệu đồng). Một số lựa chọn thay thế cùng phân khúc gồm Hyundai Veloster 2016, Elantra GT hatchback 2016 hoặc Kia Forte 2016.

Volkswagen Jetta

Mẫu xe sedan Volkswagen Jetta 2015 là đại diện châu Âu nổi bật với điểm đánh giá tổng thể 8.0. Đây là mẫu xe phù hợp cho những người thích cảm giác lái đằm chắc của xe Đức với chi phí phải chăng.

Nếu cần không gian rộng rãi hơn, Fiat 500L đời 2015 là một gợi ý hấp dẫn. Mẫu xe này có bốn cửa, không gian chứa đồ lớn và phù hợp với những người lái có vóc dáng cao. Giá bán lại trung bình của mẫu xe này hiện khoảng 8.848 USD (tương đương khoảng hơn 232 triệu đồng).