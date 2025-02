Xe Sedan hạng B giảm giá ồ ạt sau tháng đầu doanh số tụt dốc 17/02/2025 19:30

Thị trường ô tô ghi nhận mức giảm doanh số mạnh trong tháng đầu năm 2025, đáng chú ý, phân khúc xe Sedan hạng B cũng giảm sốc.

Doanh số “lao dốc”

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor, doanh số phân khúc Sedan cỡ B cũng "lao dốc" trong tháng mở màn năm 2025.

Cụ thể, tổng các mẫu xe thuộc phân khúc này đạt 1.980 xe bán ra, giảm tới 56% so với kết quả 4.550 xe hồi tháng 12-2024.

Honda City đứng vị trí thứ nhất trong phân khúc xe Sedan hạng B của tháng 1-2025. Ảnh: TN

Đứng ở vị trí thứ nhất thuộc về Honda City với tất cả 568 chiếc được khách hàng lựa chọn, tăng 31,4% theo tháng. Đây là con số khiến cho Honda City chính thức vượt qua cả Vios và Accent vươn lên, đồng thời trở lại cuộc đua Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam.

Ghi nhận giảm mạnh nhất phân khúc khi lượng xe bàn giao đến tay khách hàng đạt 530 chiếc, giảm tới 71,5% so với tháng 12-2024.

Riêng Toyota Vios cũng đã có tháng mở màn không thuận lợi khi doanh số xe giảm tới 67,4% so với kỳ báo cáo liền trước. Theo đó, với 490 xe rời đại lý trong tháng 1 vừa qua.

Tiếp theo, lượng xe Mazda 2 bán ra trong đầu năm 2025 giảm 42,2% so với kỳ báo cáo tháng trước khi đạt 313 chiếc. Mitsubishi Attrage giảm 64,5% khi lượng xe bán ra đạt 61 chiếc; KIA Soluto chốt bảng doanh số nhóm với kết quả bán hàng đạt 18 xe, giảm 63,2%.

Tăng tốc ưu đãi để vực dậy doanh số

Không phải tới lúc công bố doanh số thì các hãng xe mới tung ra các chương trình ưu đãi, mà ngay sau dịp Tết Nguyên đán, cũng trùng với thời điểm đầu tháng 2, hàng loạt ưu đãi được các hãng dành cho phân khúc xe Sedan hạng B.

Cụ thể, đối với Hyundai Accent được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024), các đại lý áp dụng chương trình khuyến mại cho nhiều mẫu xe trong tháng 2, gồm: Stargazer X, Accent, Grand i10, Santa Fe và Tucson.

Khách hàng mua những sản phẩm kể trên (VIN 2024) sẽ được bảo hành 8 năm hoặc 120.000km (tùy điều kiện nào đến trước), đồng thời hưởng ưu đãi giảm giá lên tới 45 triệu đồng. Tại đại lý, Hyundai Accent còn được giảm sâu hơn.

Hyundai Accent hiện đang được các đại lý tung ưu đãi mạnh. Ảnh: TN

Hyundai Accent VIN 2024 (AT Đặc biệt và AT Cao cấp) lần lượt là 480 triệu và 519 triệu đồng, tức giảm 49 triệu và 50 triệu đồng so với giá niêm yết. Ngoài ra, một số đại lý còn sẵn sàng tặng thêm gói bảo hiểm thân vỏ 1 năm.

Nissan Almera 2025 biến thể V cũng được gia tăng mức giảm lên tới 30 triệu đồng, hạ giá từ 529 triệu xuống 499 triệu đồng.

Cũng trong phân khúc xe Sedan hạng B, Toyota Vios tiếp tục được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ vào tháng 2. Sau ưu đãi, khách hàng mua xe có thể được giảm 23-27 triệu đồng và đưa giá bán thực tế của mẫu xe này được hạ xuống 435-518 triệu đồng.

Mẫu Honda City cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, áp dụng cho tất cả các phiên bản.

Tương tự như vậy, chương trình khuyến mại của Mitsubishi Attrage trong tháng 2 khá giống tháng trước, nhưng chỉ áp dụng cho các xe VIN 2024.

Cụ thể, bản MT tiêu chuẩn (380 triệu đồng) được tặng 1 phiếu nhiên liệu trị giá 8 triệu đồng và camera lùi. Biến thể CVT (465 triệu đồng) được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 23 triệu đồng, tặng kèm phiếu nhiên liệu 18 triệu đồng và ăng-ten vây cá.

Cuối cùng, bản CVT Premium cao cấp nhất (490 triệu đồng) cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 24,5 triệu đồng. Đồng thời, khách mua bản này còn được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng và ăng-ten vây cá.