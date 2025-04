Trung Quốc kêu gọi tài xế thận trọng với tính năng lái xe tự động 09/04/2025 20:58

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, những biển báo cho thấy việc sử dụng hệ thống lái xe tự động bị cấm hoặc gợi ý rằng tài xế nên thận trọng khi sử dụng chúng đã được người dùng mạng xã hội phát hiện trong kỳ nghỉ cuối tuần dài từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 4 trên các tuyến đường cao tốc ở các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô và An Huy.

Chính quyền Trung Quốc cảnh báo người lái xe phải luôn cảnh giác và hạn chế tính năng lái xe tự động vì trong kỳ nghỉ lễ Thanh Minh đã có ba người tử vong liên quan. Ảnh: Bloomberg.

Tờ Xiaoxiang Morning Herald cũng trích dẫn lời cảnh sát giao thông An Huy khuyên mọi người tránh sử dụng công nghệ lái xe tự động nếu có thể.

Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc ngày 29 tháng 3, khi ba người phụ nữ đi trên chiếc Xiaomi SU7 trên đường cao tốc ở An Huy đã tử vong. Chức năng Navigate on Autopilot của xe đã được kích hoạt ngay trước một đoạn đường có công trình thi công. Chưa đầy 20 phút sau và sau khi có cảnh báo về chướng ngại vật trên đường, chiếc xe đã đâm vào hàng rào bê tông bên lề đường, theo báo cáo ban đầu từ Xiaomi vào ngày 1 tháng 4. Chiếc xe điện (EV) sau đó đã bốc cháy, theo các phương tiện truyền thông đưa tin.

Một số người dùng mạng xã hội cho rằng các biển báo cảnh báo cẩn thận khi sử dụng hệ thống lái xe tự động đã xuất hiện từ năm ngoái. Nhưng với vụ tai nạn chết người còn mới trong tâm trí mọi người, nhiều tài xế dường như chú ý đến các cảnh báo và áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn.

Xiaomi cũng đã giữ thái độ im lặng kể từ vụ tai nạn. Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành Lei Jun, người thường xuyên đăng bài trên mạng xã hội Trung Quốc hàng ngày, đã im lặng trong năm ngày sau khi ông bày tỏ lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Ông đã xuất hiện trở lại vào Chủ Nhật để đăng một thông điệp ngắn để đánh dấu kỷ niệm 15 năm thành lập công ty. Vào lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, diễn ra vào thời điểm dịch bệnh do virus corona 2019 (Covid-19), Lei đã phát trực tiếp một bài phát biểu dài ba giờ để kỷ niệm sự kiện này.

Vụ tai nạn này không chỉ là bước thụt lùi đối với mảng kinh doanh xe điện của Xiaomi mà còn đối với cả Tesla Inc và BYD (Build Your Dreams) Co, những công ty coi lái xe tự động là tương lai của ngành và là công nghệ có thể giúp họ vượt trội hơn so với các đối thủ.