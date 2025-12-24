5 mẫu SUV đời 2026 bị chê nhiều lỗi động cơ và hộp số 24/12/2025 07:46

(PLO)- Theo khảo sát của Tạp chí Consumer Reports, một số mẫu SUV đời 2026 phải sửa chữa hộp số hoặc động cơ khi vận hành.

Tạp chí Consumer Reports đã khảo sát hơn 380.000 chủ sở hữu về các vấn đề họ gặp phải với xe. Kết quả chỉ ra danh sách những mẫu SUV cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

Hiện thị trường có nhiều ưu đãi hấp dẫn để xả hàng nhập mẫu mới. Tuy nhiên, người mua cần thận trọng để tránh chọn phải xe lỗi. Dưới đây là những mẫu SUV đời 2026 bị phản ánh nhiều vấn đề kỹ thuật.

Jeep Grand Cherokee 2026

Dù mang lại cảm giác thoải mái, Jeep Grand Cherokee bị đánh giá thiếu tin cậy. Người dùng phản ánh nhiều vấn đề với hệ thống lái, hệ thống treo và truyền động.

Thêm vào đó, xe còn gặp tình trạng tiếng ồn lạ và rò rỉ chất lỏng khiến điểm tin cậy giảm mạnh.

GMC Arcadia 2026

GMC Arcadia là mẫu SUV hạng sang hấp dẫn nhờ cấu hình ba hàng ghế nhưng thường xuyên phải nằm gara. Người lái đã báo cáo các sự cố nghiêm trọng về hộp số.

Một số trường hợp rò rỉ buộc phải tháo hộp số để xử lý. Ngoài ra, xe còn gặp lỗi ở hệ thống phanh và điện tử.

Chevrolet Equinox 2026

Chevrolet Equinox thu hút nhóm khách tìm kiếm SUV nhỏ gọn nhưng lại tiềm ẩn rủi ro. Nhiều báo cáo ghi nhận lỗi máy tính điều khiển hộp số.

Hiện tượng rò rỉ ở bộ phận truyền động cũng buộc chủ xe phải tháo hộp số sửa chữa. Nhiều người dùng còn phản ánh lỗi ở mô-đun điều khiển thân xe.

Volkswagen Taos 2026

Volkswagen Taos mang lại cảm giác lái thú vị trừ khi nó gây rắc rối, người dùng đã báo cáo các vấn đề nghiêm trọng về động cơ. Điều này làm hỏng trải nghiệm sử dụng hàng ngày dù xe vẫn đang trong thời hạn bảo hành.

Genesis GV80 2026

Ở phân khúc hạng sang cỡ trung, Genesis GV80 khiến nhiều chủ sở hữu thất vọng. Xe gặp lỗi ở hệ thống dẫn động vi sai, bơm nhiên liệu và kim phun nhiên liệu. Các trục trặc khác bao gồm hệ thống điều hòa, hệ thống lái, hệ thống treo và hệ thống điện.