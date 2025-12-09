Loạt nâng cấp 'đáng gờm' trên các mẫu xe SUV Honda 2026 09/12/2025 08:09

(PLO)- Dòng SUV của Honda trải dài từ mẫu HR-V nhỏ gọn đến Pilot ba hàng ghế rộng rãi với nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Dưới đây là danh sách các mẫu xe SUV tốt nhất năm 2026, được sắp xếp theo kích thước.

Honda HR-V 2026

Mẫu xe SUV Honda này có giá khởi điểm: 26.200 USD (tương đương khoảng 665 triệu đồng).

Xe được trang bị động cơ 2.0L 4 xi-lanh (158 mã lực), hộp số CVT, tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh. Mẫu xe này có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 8,5 lít/100 km. Xe sở hữu nội thất rộng rãi, màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và gói an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn.

Honda CR-V 2026

Chiếc xe SUV này có giá khởi điểm: 30.920 USD (tương đương khoảng 785 triệu đồng).

Xe sử dụng động cơ tăng áp 4 xi-lanh (190 mã lực), tiêu hao khoảng 7,8 lít/100 km. Nội thất được nâng cấp với màn hình trung tâm 9 inch và đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch (bản EX-L). Chiếc crossover này được đánh giá là mẫu xe toàn diện với ghế ngồi thiết kế giảm mệt mỏi và đầy đủ tính năng hỗ trợ lái.

Honda CR-V Hybrid 2026

Mẫu xe SUV này có giá khởi điểm là 35.630 USD (tương đương khoảng 905 triệu đồng).

Chiếc SUV này có hệ truyền động Hybrid mạnh mẽ hơn bản thường (204 mã lực) và tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng (5,7 lít/100 km). Hãng bổ sung phiên bản TrailSport mới với ngoại hình hầm hố, lốp địa hình và ốp gầm giả. Đây là lựa chọn tối ưu cho sự tinh tế, hiệu quả và thực dụng.

Honda CR-V e:FCEV 2026

Chiếc xe SUV này có giá khởi điểm là 50.000 USD (tương đương khoảng 1,27 tỉ đồng).

Đây là một xe SUV chạy pin nhiên liệu Hydro kết hợp tính năng cắm sạc điện (PHEV). Xe sản sinh công suất 174 mã lực, tầm hoạt động khoảng 396 km (cộng thêm 46 km chạy điện từ pin). Mẫu xe này chỉ bán tại California (Hoa Kỳ), khoang hành lý nhỏ hơn do chứa bình hydro.

Honda Passport 2026

Mẫu xe SUV này có giá khởi điểm là 44.750 USD (tương đương khoảng 1,14 tỉ đồng).

Xe có thiết kế vuông vức, khung gầm cứng cáp hơn cùng động cơ V6 3.5L (285 mã lực), hộp số tự động 10 cấp. Xe có kích thước dài hơn giúp tăng không gian ghế sau và hành lý. Phiên bản TrailSport tối ưu cho địa hình, trong khi bản RTL thiên về sự thoải mái khi di chuyển.

Honda Prologue 2026

Chiếc xe SUV này có giá khởi điểm là 47.400 USD (tương đương khoảng 1,2 tỉ đồng).

Mẫu SUV thuần điện này được phát triển cùng GM, có công suất 220 mã lực (cầu trước) hoặc 300 mã lực (AWD). Xe có phạm vi hoạt động lên tới 495 km, sạc nhanh 20-80% pin trong 35 phút. Xe trang bị màn hình 11,3 inch, âm thanh Bose 12 loa và không gian rộng rãi.

Honda Pilot 2026

Mẫu xe SUV này có giá khởi điểm: là 40.200 USD (tương đương khoảng 1,02 tỉ đồng).

Đây là mẫu SUV 3 hàng ghế lớn nhất của Honda với động cơ V6 3.5L (285 mã lực), hộp số 10 cấp. Xe có hệ thống lái chính xác hơn, cách âm tốt hơn. Trang bị cao cấp gồm màn hình 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế sưởi. Bản TrailSport gầm cao hơn 2,5 cm cho khả năng đi địa hình tốt.