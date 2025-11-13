Chi phí sở hữu 5 SUV bán chạy sau 5 năm: Toyota đứng vị trí khó tin 13/11/2025 09:41

(PLO)- Dưới đây là chi phí sở hữu 5 năm của 5 mẫu SUV phổ biến nhất năm 2025.

CarEdge, nổi tiếng với việc phân tích chi tiết về chi phí sở hữu và bán xe, gần đây đã công bố phân tích về chi phí thực tế trong 5 năm của hơn 250 mẫu xe.

Toyota RAV4. Ảnh: Toyota.

Nhóm nghiên cứu đã tính đến khấu hao, bảo hiểm, bảo dưỡng, tài chính và nhiên liệu. Kết quả cho thấy bức tranh rõ ràng về việc người lái xe hằng ngày sẽ chi tiêu hoặc tiết kiệm tiền ở đâu. Đây là thống kê trong 5 năm đầu tiên sở hữu xe.

Chúng ta hãy cùng xem xét kỹ hơn năm ứng cử viên được khán giả yêu thích nhất.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu trong phân khúc SUV cỡ nhỏ. Phân tích của CarEdge cho thấy chi phí sở hữu và vận hành RAV4 trong 5 năm ước tính khoảng 37.407 USD (khoảng 935 triệu đồng).

Con số đó bao gồm mọi thứ từ khấu hao đến xăng và bảo hiểm. Nó đưa RAV4 lên gần vị trí hàng đầu về giá cả phải chăng trong số những chiếc SUV bán chạy nhất.

Giá trị bán lại cao của RAV4 giúp giữ chi phí dài hạn ở mức thấp. Danh tiếng về độ tin cậy của Toyota cũng không hề kém cạnh.

Chủ xe thường ít phải đối mặt với các hóa đơn sửa chữa bất ngờ. Đặc biệt, phiên bản hybrid tiết kiệm nhiên liệu hơn mà không cần thay bugi.

Mạng lưới đại lý rộng khắp của Toyota và phụ tùng tương đối rẻ cũng giúp kiểm soát chi phí bảo trì.

Honda CR-V

Honda CR-V có tổng chi phí sở hữu 5 năm là 39.523 USD (khoảng 988 triệu đồng). Honda đã tinh chỉnh công thức này trong nhiều thập kỷ, và điều đó đã được chứng minh.

Giá trị bán lại của những chiếc SUV này vẫn ổn định, mặc dù không hoàn toàn chắc chắn như xe Toyota.

Việc bảo trì vẫn ở mức khiêm tốn. Tuy nhiên, mức giá phụ tùng và dịch vụ của Honda đẩy giá xe lên cao hơn một chút so với RAV4.

Động cơ tăng áp và các tùy chọn hệ truyền động hybrid mang lại sự cân bằng hấp dẫn giữa hiệu suất và hiệu quả. Sự kết hợp giữa sự thoải mái và độ tin cậy lâu dài của CR-V giúp nó trở thành một trong những lựa chọn hợp lý nhất trong danh sách.

Nissan Rogue

Tổng chi phí 5 năm của Nissan Rogue là 45.248 USD (hơn 1,131 tỉ đồng). Con số này gần mức chi phí của một sản phẩm phổ biến từ Chevrolet.

Điều này phản ánh những nỗ lực gần đây của Nissan nhằm cải thiện độ bền và giá trị bán lại.

Việc bảo dưỡng định kỳ vẫn có tính cạnh tranh. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Rogue giúp chi phí vận hành ở mức quản lý được.

Tuy nhiên, tỉ lệ khấu hao của xe vẫn cao hơn Toyota hoặc Honda. Điều này khiến chi phí dài hạn tăng thêm vài nghìn đô la.

Công nghệ mới và những nâng cấp về tiện nghi của Rogue đã giúp mẫu xe này giành lại vị thế trong phân khúc cạnh tranh khốc liệt này.

Chevrolet Equinox

Chevrolet Equinox thường bị lu mờ bởi RAV4 và CR-V, nhưng lại có chi phí sở hữu ở mức trung bình.

Phiên bản chạy bằng xăng có giá tổng cộng là 45.737 USD (hơn 1,143 tỉ đồng) trong 5 năm.

Trong khi đó, phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện Equinox EV sắp ra mắt có giá giảm nhẹ xuống còn 44.946 USD (hơn 1,123 tỉ đồng).

Mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn của mẫu xe chạy bằng xăng giải thích phần lớn sự khác biệt. Tuy nhiên, lợi thế của xe điện phụ thuộc rất nhiều vào giá điện và các ưu đãi hiện có.

Các chương trình bảo hành mới của Chevy và lịch trình bảo dưỡng xe điện đơn giản hơn có thể khiến mẫu xe này chiếm ưu thế hơn. Sức hút chính của Equinox là chi phí bảo hiểm thấp và hỗ trợ đại lý rộng rãi, giúp nó duy trì mức giá ổn định.

Tesla Model Y

Tesla Model Y có giá cao hơn đáng kể, lên đến 65.526 USD (hơn 1,638 tỉ đồng).

CarEdge cũng báo cáo rằng Tesla, với tư cách là một thương hiệu, có chi phí sở hữu 5 năm khá cao so với các nhà sản xuất ô tô thông thường, ở mức khoảng 85.000 USD (khoảng 2,125 tỉ đồng).

Mặc dù hứa hẹn tiết kiệm chi phí nhiên liệu, nhưng giá mua ban đầu cao, phí bảo hiểm và đường cong khấu hao nhanh hơn đã bù đắp cho khoản tiết kiệm đó.

Điện có thể rẻ hơn xăng, nhưng phí bảo hiểm cho xe Tesla thường cao hơn nhiều. Chi phí sửa chữa thiệt hại do va chạm hoặc các vấn đề ngoài bảo hành có thể tăng nhanh chóng.