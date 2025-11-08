SUV hạng sang thống trị 2025: Lexus RX, BMW X5 dẫn đầu doanh số 08/11/2025 15:05

Dưới đây là 5 mẫu xe SUV hạng sang bán chạy nhất tính đến thời điểm này năm 2025, được sắp xếp theo doanh số từ thấp đến cao.

BMW X5. Ảnh: BMW.

BMW X5 (đã bán gần 52.000 chiếc)

Các thông số kỹ thuật của BMW X5 bao gồm: Tùy chọn động cơ gồm 3.0-L turbo I6 + 48-V hybrid nhẹ, 3.0-L turbo I6 PHEV hoặc 4.4-L turbo kép V8. Xe có phạm vi mã lực từ 375 đến 523 mã lực và mô-men xoắn từ 398 đến 553 lb-ft. Hệ thống truyền động là dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian. Hộp số là tự động 8 cấp.

Thật đáng ngạc nhiên khi mẫu X5 lớn hơn lại bán chạy hơn X3 trong năm 2025. Điều này cho thấy một chút không gian rộng rãi hơn có thể thuyết phục người mua xe sang chi tiền. Với số tiền đó, bạn sẽ sở hữu một trong những chiếc SUV lái tốt nhất trên thị trường. Nội thất được bài trí tinh tế, gây ấn tượng với hầu hết hành khách. Các tùy chọn hệ truyền động rất dễ hiểu. Mỗi tùy chọn đều mang đến những kỹ năng riêng biệt.

Lexus NX (đã bán hơn 57.000 chiếc)

Các thông số kỹ thuật của Lexus NX bao gồm: Tùy chọn động cơ gồm 2,5-L I4, 2,4-L turbo I4, 2,5-L hybrid hoặc 2,5-L PHEV. Xe có phạm vi mã lực từ 203 đến 304 mã lực và mô-men xoắn từ 184 đến 317 lb-ft. Hệ thống truyền động là dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian. Hộp số là tự động 8 cấp hoặc eCVT.

Sở hữu một trong những dòng sản phẩm đa dạng nhất trong phân khúc, Lexus NX là mẫu crossover nhỏ gọn được người mua yêu thích. Đây là một trong những mẫu crossover đẹp mắt nhất. Vấn đề là vẻ ngoài đó lại là thứ mà trải nghiệm lái xe không thể nào bù đắp được. Lái xe không đến nỗi tệ, chỉ là không thể thao.

Mercedes-Benz GLE (đã bán gần 51.000 chiếc)

Các thông số kỹ thuật của Mercedes-Benz GLE bao gồm: Tùy chọn động cơ gồm I4 tăng áp 2.0L, hybrid nhẹ I6 tăng áp 3.0L, PHEV tăng áp 2.0L hoặc V8 tăng áp kép 4.0L. Xe có phạm vi mã lực từ 255 đến 603 mã lực và mô-men xoắn từ 295 đến 627 lb-ft. Hệ thống truyền động là Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (4MATIC). Hộp số là tự động 9 cấp.

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của Mercedes-Benz GLE chính là cá tính đa diện. Hiện tại, GLE sở hữu một trong những nội thất đẹp nhất phân khúc. Hệ thống thông tin giải trí MBUX là điểm nhấn nổi bật. Chúng tôi chắc chắn sẽ nâng cấp từ phiên bản cơ sở lên phiên bản có hệ thống treo khí nén.

Mercedes-Benz GLC (đã bán hơn 47.000 chiếc)

Các thông số kỹ thuật của Mercedes-Benz GLC SUV này bao gồm: Tùy chọn động cơ gồm hybrid nhẹ I4 tăng áp 2.0L, hybrid I4 tăng áp 2.0L hoặc hybrid V8 tăng áp kép 4.0L. Xe có phạm vi mã lực từ 255 đến 671 mã lực và mô-men xoắn từ 295 đến 752 lb-ft. Hệ thống truyền động là Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (4MATIC). Hộp số là tự động 9 cấp.

Khi có tiền, nhiều người thường mơ về một chiếc Mercedes-Benz. GLC thường là lựa chọn hàng đầu. Lý do là vì đây là một trong những chiếc crossover hạng sang cỡ trung tuyệt vời. Xe có thiết kế bắt mắt, nội thất xuất sắc vượt trội. Hệ thống truyền động phù hợp với mọi địa hình. Mẫu G 63 S, một chiếc SUV với sức mạnh gần như vượt xa khả năng của nó.

Lexus RX. Ảnh: Lexus.

Lexus RX (đã bán 80.427 chiếc)

Các thông số kỹ thuật của Lexus RX bao gồm: Tùy chọn động cơ gồm I4 tăng áp 2,4 lít, hybrid I4 2,5 lít, PHEV 2,5 lít hoặc hybrid tăng áp 2,4 lít. Xe có phạm vi mã lực từ 246 đến 366 mã lực và mô-men xoắn từ 317 đến 406 lb-ft. Hệ thống truyền động là dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian. Hộp số là tự động 8 cấp hoặc CVT.

Và Lexus RX, mẫu xe hạng sang bán chạy nhất năm 2025 (tính đến thời điểm hiện tại), đã chính thức trở thành mẫu xe bán chạy nhất. RX liên tục gây ấn tượng mạnh mẽ bằng cách vượt qua mọi kỳ vọng.

Nó là một chiếc crossover khá hấp dẫn với hàng loạt hệ truyền động mạnh mẽ. Chúng được hỗ trợ bởi độ tin cậy nổi tiếng nhất trong ngành.