Top 5 mẫu SUV giá rẻ đáng mua năm 2025 18/09/2025 10:42

(PLO)- Dưới đây là danh sách 5 mẫu SUV giá rẻ hấp dẫn nhất năm 2025 tại thị trường mà bạn có thể cân nhắc.

Chevrolet Trailblazer 2025 có giá bán lẻ đề xuất (MSRP) khởi điểm từ 23.100 USD (khoảng 580 triệu đồng). Ảnh: Chevrolet.



Chevrolet Trailblazer 2025

Chevrolet Trailblazer 2025 có giá bán lẻ đề xuất (MSRP) khởi điểm từ 23.100 USD (khoảng 580 triệu đồng).

Xe được trang bị động cơ 3 xi-lanh, dung tích 1.2L tiêu chuẩn, sản sinh công suất 137 mã lực và mô-men xoắn 162 lb-ft. Để có hiệu suất mạnh mẽ hơn, người dùng có thể tùy chọn động cơ tăng áp 1.3L, cho công suất 155 mã lực.

Trailblazer 2025 có sẵn tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 8,4 L/100km trong thành phố và 7,4 L/100km trên đường cao tốc.

Các tính năng tiêu chuẩn bao gồm: vành hợp kim 17 inch, đèn pha tự động, khởi động bằng nút bấm, màn hình giải trí trung tâm 11 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 6 loa, cảnh báo va chạm phía trước tích hợp phát hiện người đi bộ và hỗ trợ giữ làn đường.

Nissan Kicks 2025

Mẫu SUV giá rẻ này có giá bán lẻ đề xuất khởi điểm từ 21.830 USD (khoảng 545 triệu đồng). Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, cho công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 141 lb-ft. Kicks 2025 cũng được bổ sung tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Mức tiêu thụ nhiên liệu ước tính của EPA là 8,4 L/100km trong thành phố và 6,7 L/100km trên đường cao tốc. Các trang bị tiêu chuẩn gồm: vành thép 16 inch, hệ thống mở cửa không cần chìa khóa, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí 7 inch, hệ thống âm thanh 4 loa và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau.

Về an toàn, xe tích hợp phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù và phanh tự động phía sau.

Kia Soul 2025

Kia Soul 2025 là một trong những mẫu SUV giá rẻ với giá khởi điểm hấp dẫn nhất, chỉ từ 21.865 USD (khoảng 546 triệu đồng). Ảnh: Kia.

Kia Soul 2025 là một trong những mẫu SUV giá rẻ với giá khởi điểm hấp dẫn nhất, chỉ từ 21.865 USD (khoảng 546 triệu đồng).

Xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.0L tiêu chuẩn, sản sinh công suất 142 mã lực. Kia Soul 2025 không có tùy chọn dẫn động bốn bánh. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 8,7 L/100km trong thành phố và 7,1 L/100km trên đường cao tốc.

Bản cơ sở của Soul 2025 được trang bị: cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí 8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa, mở cửa không cần chìa khóa từ xa, đèn pha tự động và vành thép 16 inch.

Mẫu SUV giá rẻ này có các tính năng tiêu chuẩn như: hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước, giảm thiểu chệch làn đường, đèn pha tự động, cảnh báo người ngồi phía sau và cảnh báo mất tập trung của người lái.

Chevrolet Trax 2025

Chevrolet Trax 2025 là mẫu SUV giá rẻ thứ hai của Chevrolet trong danh sách này, với giá bán khởi điểm chỉ từ 21.795 USD (khoảng 543 triệu đồng).

Xe sử dụng động cơ tăng áp 3 xi-lanh, dung tích 1.2L tiêu chuẩn, cho công suất 137 mã lực. Trax chỉ có một tùy chọn động cơ duy nhất và không có tùy chọn dẫn động bốn bánh.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 8,4 L/100km trong thành phố và 7,4 L/100km trên đường cao tốc. Các tính năng tiêu chuẩn gồm: vành hợp kim 17 inch, đèn pha LED, hệ thống giải trí 8 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây và điểm phát sóng Wi-Fi.

Mẫu SUV giá rẻ này được trang bị các công nghệ an toàn như: hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước với phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường.

Hyundai Venue 2025

Mẫu SUV giá rẻ nhất năm 2025 là Hyundai Venue. Ảnh: Hyundai.



Mẫu SUV giá rẻ nhất năm 2025 là Hyundai Venue. Xe có giá khởi điểm từ 20.200 USD (khoảng 505 triệu đồng).

Hyundai Venue 2025 sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.6L tiêu chuẩn, công suất 121 mã lực. Xe không có tùy chọn dẫn động bốn bánh. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 8,4 L/100km trong thành phố và 7,4 L/100km trên đường cao tốc.

Các tính năng tiêu chuẩn gồm: vành hợp kim 15 inch, hệ thống mở cửa không cần chìa khóa, kiểm soát hành trình, màn hình giải trí 8 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống âm thanh 6 loa.