Mẫu SUV 'anh em" với bZ4X chốt giá 1,2 tỉ đồng: Toyota chơi lớn?' 20/12/2025 12:50

(PLO)- Mẫu Toyota C-HR+ 2026 hoàn toàn mới được xây dựng trên nền tảng e-TNGA, thuộc phân khúc cao hơn và chia sẻ nhiều bộ phận cơ khí với mẫu bZ4X.

Mẫu xe này đã ra mắt cách đây hơn nửa năm nhưng đến nay các thông tin chi tiết về giá bán và trang bị cụ thể cho từng thị trường mới dần được hé lộ.

Toyota C-HR+ được xây dựng trên nền tảng e-TNGA. Ảnh: Toyota.

Đa dạng tùy chọn động cơ và pin

Tại Hoa Kỳ, Toyota C-HR+ chỉ có phiên bản trang bị động cơ kép, dẫn động bốn bánh, sản sinh tổng công suất 338 mã lực (252 kW), cho phép tăng tốc từ 0-97 km/h trong 5 giây.

Tuy nhiên, phiên bản dành cho thị trường Vương quốc Anh sử dụng hệ dẫn động cầu trước và chỉ có một động cơ duy nhất. Cụ thể, bản tiêu chuẩn có công suất 165 mã lực (123 kW) và bản cao cấp hơn đạt 221 mã lực (165 kW).

Về năng lượng, phiên bản Icon sở hữu bộ pin 57,7 kWh. Trong khi đó, các phiên bản Design và Excel dùng bộ pin lớn hơn là 77 kWh.

Giá bán khởi điểm từ 1,2 tỉ đồng

Về giá bán, phiên bản cơ bản (Icon) có giá khởi điểm là 34.495 bảng Anh (tương đương 46.230 USD, khoảng 1,2 tỉ đồng).

Các phiên bản tầm trung và cao cấp nhất có giá lần lượt là 36.995 bảng Anh (tương đương 49.589 USD, khoảng 1,3 tỉ đồng) và 40.995 bảng Anh (tương đương 54.940 USD, khoảng 1,4 tỉ đồng).

Theo nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, Toyota C-HR+ Icon 2026 được trang bị màn hình giải trí 14 inch, nội thất kết hợp vải và da tổng hợp. Xe sở hữu vô lăng sưởi, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, mâm hợp kim đen 18 inch.

Các tính năng an toàn nổi bật gồm hệ thống hỗ trợ rời xe an toàn tích hợp giám sát điểm mù. Tiện nghi đi kèm có hai đế sạc không dây và bộ sạc tích hợp 11 kW.

Phiên bản Design bổ sung kính hậu tối màu, cửa hậu đóng mở điện và mâm hợp kim 20 inch.

Nhiều công nghệ trên bản cao cấp

Bản cao cấp nhất Toyota C-HR+ Excel 2026 được nâng cấp bộ sạc tích hợp 22 kW, nội thất bọc da lộn và da thật, ghế lái chỉnh điện, hệ thống rửa đèn pha.

Xe trang bị màn hình quan sát toàn cảnh, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, điều khiển cảm ứng cho hỗ trợ giữ làn và chuyển làn. Khách hàng có thể tùy chọn thêm cửa sổ trời toàn cảnh và âm thanh JBL trong gói Premium Pack.

Toyota sẽ mở đặt hàng cho mẫu C-HR+ 2026 ngay đầu năm mới. Mẫu crossover điện này chính thức bán tại Vương quốc Anh vào ngày 6-1-2026 và giao xe từ tháng 3. Tại thị trường Hoa Kỳ, xe dự kiến bán ra vào năm sau, giá bán và thông số kỹ thuật sẽ được công bố sau.