Kim Long Motor Huế khánh thành nhà máy sản xuất xe tải 17/03/2026 15:43

(PLO)- Ngày 17-3, Kim Long Motor Huế đã khánh thành nhà máy sản xuất xe tải, đồng thời ra mắt 4 dòng xe tải ấn tượng.

Sự kiện khánh thành nhà máy và ra mắt sản phẩm mới không đơn thuần là một hoạt động thương mại, mà là sự khẳng định vị thế của một nhà sản xuất ô tô độc lập. Từ mảnh đất Cố đô, những chiếc xe "Made in Vietnam" với tỉ lệ nội địa hóa hơn 80% bắt đầu lăn bánh, mang theo khát vọng về một Việt Nam hùng cường, tự chủ và bền vững.

Kim Long Motor ra mắt 4 dòng xe tải có giá từ 349 triệu đồng đến 580 triệu đồng.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor, khẳng định việc khánh thành nhà máy đúng tiến độ là minh chứng cho năng lực thực thi quyết liệt của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tham vọng của Kim Long Motor không dừng lại ở việc lắp ráp.

Nhà máy này là một "mảnh ghép" trong hệ sinh thái khép kín bao gồm: Nhà máy Cơ khí Đột – Dập, nhà máy sản xuất động cơ Yuchai và nhà máy sản xuất pin xe điện.Việc làm chủ các cụm chi tiết then chốt từ cabin, chassis đến động cơ và pin đã giúp Kim Long Motor nâng tỉ lệ nội địa hóa lên con số ấn tượng.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor. Ảnh: BTC

Với công suất mục tiêu 20.000 xe/năm, doanh nghiệp không chỉ hướng tới thị trường nội địa mà còn đặt mục tiêu xuất khẩu, đưa thương hiệu ô tô Việt ghi danh trên bản đồ khu vực.

“Đây là bước tiến mới của Kim Long Motor nhằm hiện thực hóa mục tiêu tự chủ chiến lược và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên 10%. Chúng tôi xác định nội địa hóa và làm chủ công nghệ cốt lõi là kim chỉ nam để xây dựng hệ sinh thái bền vững. Thời gian tới, công ty sẽ đẩy mạnh liên kết phát triển công nghiệp phụ trợ, quyết tâm nâng tỉ lệ nội địa hóa lên trên 90% để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Ánh nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Kim Long Motor cũng đã trình làng 4 dòng xe tải phù hợp với địa hình Việt Nam.

Dòng xe tải nhẹ Kiman9 (tải trọng 1.990kg - 2.490kg) gây ấn tượng mạnh với động cơ Yuchai đạt chuẩn Euro 5. Dòng xe này giúp chủ xe tối ưu chi phí vận hành và giảm thiểu phiền hà khi bảo trì.

Trong khi đó, mẫu xe van KimLong X9 lại là lời giải cho bài toán vận tải đô thị. Với khoang hàng lên tới 11,5 m3 – lớn nhất phân khúc.

Kim Long Motor đã gây bất ngờ khi giới thiệu mẫu xe van thuần điện GK48 EV. Với phạm vi di chuyển 305 km mỗi lần sạc đầy và khả năng sạc nhanh từ 20% lên 80% chỉ trong 35 phút. Mẫu xe này giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí năng lượng hiệu quả, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero của Chính phủ.