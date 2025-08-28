Kim Long Motor và LG Energy Solution hợp tác sản xuất, lắp ráp pin ô tô điện 28/08/2025 18:37

Công ty CP Kim Long Motor Huế và LG Energy Solution, nhà sản xuất pin Lithium-ion hàng đầu thế giới, đã ký Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về cung ứng pin. LG Energy Solution cung cấp các cell pin dạng trụ, trong khi Kim Long Motor sẽ sản xuất và lắp ráp bộ pin hoàn chỉnh. Đây là một bước đi chiến lược quan trọng, đánh dấu mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa một tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới và một doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam.

Dự án dự kiến đi vào hoạt động vào đầu năm 2026, trên quy mô 9 ha với tổng vốn đầu tư 1.200 tỉ đồng, nằm trong Khu Công nghiệp Kim Long Motor Huế. Nhà máy Kim Long Motor sẽ hoạt động với phạm vi toàn diện, bao gồm dập, lắp ráp, hàn và đóng gói (bộ pin). Đây sẽ là một trong những khu liên hợp sản xuất và lắp ráp bộ pin hiện đại hàng đầu tại Việt Nam, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến với tỷ lệ tự động hóa lên tới 90%.

Trong giai đoạn đầu, nhà máy dự kiến có công suất 1 triệu KWh/năm và sẽ tiếp tục mở rộng trong những năm tiếp theo.

Việc vận hành nhà máy không chỉ đảm bảo nguồn cung pin chất lượng cao cho các dòng xe điện của Kim Long Motor, mà còn tạo ra một nền tảng để Việt Nam khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành pin và xe điện.

Ông Hồ Công Hải - Tổng giám đốc Kim Long Motor chia sẻ: “Chúng tôi coi ‘trái tim’ của xe điện chính là pin, và việc làm chủ công nghệ lõi trong sản xuất và lắp ráp bộ pin là chìa khóa để đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai.

Hợp tác với LG Energy Solution – nhà sản xuất pin Lithium-ion hàng đầu thế giới – sẽ giúp Kim Long Motor Huế chủ động nguồn cung, tối ưu chi phí và kiểm soát chất lượng, đây là yếu tố quan trọng để góp phần định hình và phát triển mạnh mẽ của các dòng xe điện chất lượng đẳng cấp "Made in Vietnam" trong tương lai. Nhà máy Sản xuất và Lắp ráp bộ pin của Kim Long Motor khi đi vào vận hành, sẽ giúp đạt mục tiêu nội địa hóa trên 80% vào quý II-2026. Đồng thời góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ ngành năng lượng sạch toàn cầu và khu vực”.

Hoạt động hợp tác này góp phần thiết thực trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế…, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, phát triển đất nước nhanh nhưng bền vững.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy sản xuất và lắp ráp bộ pin sẽ trở thành biểu tượng của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Dự án không chỉ tạo cơ hội việc làm, mà còn đóng góp vào một khu công nghiệp riêng biệt, mà còn góp phần trực tiếp vào sự phát triển của TP Huế và cả nước.