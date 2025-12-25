Cổ phiếu MCH chính thức niêm yết trên sàn HOSE 25/12/2025 14:01

(PLO)- Theo lãnh đạo Masan Group, việc Masan Consumer chính thức niêm yết trên HOSE mở ra chương mới trên hành trình kiến tạo giá trị bền vững.

Ngày 25-12, Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (MCH) chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình tăng trưởng chiến lược và kiến tạo giá trị dài hạn của công ty. Việc niêm yết trên HOSE đóng vai trò như chất xúc tác, mở ra những cơ hội chiến lược mới cho Masan Consumer và các cổ đông.

Tham gia sàn niêm yết lớn nhất của Việt Nam giúp công ty đón đầu các động lực tăng trưởng dài hạn của thị trường vốn, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để triển khai chiến lược tăng trưởng trung hạn.

Việc niêm yết trên HOSE sẽ giúp gia tăng đáng kể mức độ hiện diện trên thị trường và cải thiện thanh khoản cổ phiếu MCH, qua đó mở rộng sự tham gia của các quỹ đầu tư quốc tế cũng như nhà đầu tư cá nhân trong nước.

MCH kỳ vọng thu hút được các nhà đầu tư dài hạn ưu tiên cả lợi suất cổ tức và tăng trưởng doanh nghiệp. Thanh khoản được cải thiện cũng được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa định giá của MCH, đồng thời mang lại hiệu ứng tích cực cho cổ phiếu Masan Group (HOSE: MSN).

Ông Nguyễn Đăng Quang - chủ tịch Masan Group phát biểu tại lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu MCH.

Bên cạnh đó, việc niêm yết còn mở ra nhiều lựa chọn huy động vốn trong tương lai, giúp công ty chủ động nguồn lực cho các kế hoạch mở rộng trong và ngoài nước.

Việt Nam dự kiến được nâng hạng lên nhóm Thị trường mới nổi FTSE vào tháng 9-2026, qua đó có thể thu hút dòng vốn ngoại đáng kể vào thị trường chứng khoán.

Niêm yết trên HOSE mở ra thời điểm vàng để Masan Consumer đón đầu dòng vốn mới khi Việt Nam tiến gần đến nâng hạng thị trường. Đồng thời, sự kiện mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận một doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hàng đầu, hoạt động trên nhiều ngành hàng thiết yếu.

"Khép lại chặng đường đầu tiên, Masan Consumer chính thức niêm yết trên HOSE và mở ra chương mới trên hành trình kiến tạo giá trị bền vững. Chìa khóa cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo sẽ đến từ chiến lược Digital 4P", ông Danny Le, Tổng Giám đốc Masan Group và Chủ tịch Masan Consumer nói.