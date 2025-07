Năm thứ 4 liên tiếp Masan có tên trong Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững

Là Tập đoàn Tiêu dùng-Bán lẻ hàng đầu Việt Nam, Masan được xem là doanh nghiệp có khả năng ảnh hưởng sâu rộng và định hướng tiêu dùng đến hơn 100 triệu người Việt, các sáng kiến phát triển bền vững của doanh nghiệp này đặt trọng tâm vào việc mang lại giá trị cho nền kinh tế và đời sống xã hội.

Theo đó, một trong những điểm nhấn về phát triển bền vững của đơn vị này chính là những con số ấn tượng trong hành trình thúc đẩy đổi mới để phát triển bền vững: 100% nhà máy sản xuất được chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế – Hệ thống Chứng nhận An toàn Thực phẩm (FSSC) 22000, ISO 22000 và HACCP về Quản lý An toàn Thực phẩm; 100% danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ quan trọng được đánh giá về mức độ tuân thủ thông tin sản phẩm và ghi nhãn. Đồng thời, Bộ quy tắc chuỗi cung ứng bền vững được ban hành và công bố, thiết lập các nguyên tắc và yêu cầu rõ ràng về thu mua có trách nhiệm và thực hành chuỗi cung ứng.

Từ năm 2023, Masan thành lập Ủy ban ESG toàn Tập đoàn để quản lý các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững. Ủy ban chịu trách nhiệm thúc đẩy chương trình ESG ở cấp Tập đoàn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các mảng kinh doanh và bộ phận chức năng nội bộ để triển khai và tích hợp chiến lược bền vững vào hoạt động kinh doanh, bao gồm chính sách, quy trình, sáng kiến, chương trình, và tham gia các hệ thống xếp hạng ESG cũng như các chương trình chứng nhận.

Cùng với đó, doanh nghiệp này đặt tính minh bạch trong hoạt động và đảm bảo khách hàng có đầy đủ thông tin về sản phẩm để đưa ra quyết định mua hàng. Để thực hiện điều này, đơn vị đã triển khai các sáng kiến từ ghi nhãn sản phẩm chi tiết; mã QR để tăng cường truy xuất nguồn gốc; đến công tác nghiên cứu đổi mới sản phẩm.

Đơn cử, các sản phẩm của Masan MEATLife đã triển khai thành công hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm thịt gà, thịt heo và sản phẩm chế biến sẵn, cho phép khách hàng quét và truy cập thông tin về hành trình của sản phẩm từ khâu sản xuất đến phân phối.

Đội ngũ R&D Masan luôn không ngừng cập nhật công nghệ hướng đến phát triển các sản phẩm giàu dinh dưỡng thông qua việc cải tiến liên tục công thức sản phẩm. Bên cạnh bề dày kinh nghiệm, đội ngũ chuyên gia người Việt với thế mạnh thấu hiểu người tiêu dùng chính là bí quyết để Masan Consumer ra mắt các sản phẩm được thị trường ưa chuộng. Kể từ khi thành lập vào năm 2023, Trung tâm “Thấu hiểu người tiêu dùng” đã tích cực kết nối với cộng đồng “Consumers in Love” – Là nhóm khách hàng trung thành và yêu thích các thương hiệu của Masan, qua đó giúp công ty tìm kiếm những ý tưởng mới và các cơ hội ra mắt các sản phẩm phù hợp với nhU cầu luôn thay đổi từng ngày của người tiêu dùng.

Song song với hoạt động thúc đẩy đổi mới, Masan luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) thông qua các sáng kiến có tác động mạnh mẽ, tập trung vào phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, y tế và dinh dưỡng, giáo dục và hỗ trợ cộng đồng với tổng đóng góp tài chính ước tính hơn 144 tỷ đồng trong năm 2024. Những nỗ lực này không chỉ góp phần vào sự phát triển địa phương mà còn cung cấp hỗ trợ tài chính và hiện vật đáng kể cho các cộng đồng trên khắp Việt Nam.

Chung tay nâng cấp hạ tầng nông thôn, Masan đã đóng góp 100 tỷ đồng cho tỉnh Lào Cai trong khuôn khổ sáng kiến quốc gia nhằm xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát với chương trình “Mái ấm cho đồng bào tôi”, do Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Masan High-Tech Materials đã hoàn thành 5 dự án trọng điểm, hỗ trợ lắp đặt hệ thống cấp nước sạch cho hộ dân địa phương, góp phần nâng cao tiêu chuẩn nông thôn mới, cải thiện chất lượng cuộc sống. Cùng với đó là các dự án xây cầu tại Bạc Liêu, hay dự án tưới tiêu nông nghiệp tại Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do MCH triển khai, nhằm đảm bảo nông dân địa phương có nguồn nước giá rẻ phục vụ sản xuất nông nghiệp…

Đáng chú ý, hướng đến hoạt động chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng, sáng kiến "Một triệu bữa cơm có thịt"do CHIN-SU phối hợp cùng Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao thực hiện đã góp phần cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với ngân sách 10 tỷ đồng cho giai đoạn 2024-2025. 35 ca phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM cũng đã được MCH phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM triển khai trong năm vừa qua.

Tại Masan, ESG không chỉ là định hướng mà đã trở thành một phần không thể tách rời trong chiến lược cốt lõi của doanh nghiệp. Năm 2025, Tập đoàn Masan sẽ đẩy mạnh chương trình phát triển bền vững trên ba trụ cột chiến lược: Thúc đẩy đổi mới để tăng trưởng bền vững, Quan tâm đến môi trường và cộng đồng, Nhân viên và khách hàng tin yêu.

Với triết lý "Doing well by doing good", Masan tích hợp chặt chẽ trách nhiệm bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và thành công trong kinh doanh. Sứ mệnh của tập đoàn là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho hơn 100 triệu người dân Việt Nam và trên thế giới. Hệ sinh thái Masan gồm các công ty như Masan Consumer (Chin-Su, Nam Ngư, Omachi), Masan MEATLife (MEATDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi), WinCommerce (WinMart, WinMart+), Phúc Long Heritage (Phúc Long).