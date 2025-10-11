15 hợp tác xã được doanh nghiệp săn đón nhờ danh tiếng 'cua Cà Mau' 11/10/2025 14:06

(PLO)- Danh tiếng cua Cà Mau kết hợp với nỗ lực xúc tiến thương mại của chính quyền địa phương bấy lâu đã nâng cao giá trị sản phẩm và người nuôi cua ở tỉnh này có đời sống khấm khá.

Ngày 11-10-2025, tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau đã diễn ra lễ ký kết hợp tác mua cua Cà Mau giữa đại diện 15 hợp tác xã (HTX) và Công ty Cổ phần Thương mại Toàn cầu Thanh Niên (Thanh Niên Global). Công ty này đã ký cam kết thu mua lâu dài 30% sản lượng cua của 15 HTX ở tỉnh Cà Mau.

15 HTX với hàng ngàn xã viên được một Công ty ký kết hợp tác lâu dài vì danh tiếng "cua Cà Mau". Ảnh: TRẦN VŨ

Có thể nói đây là lần đầu tiên có hàng ngàn người nuôi cua Cà Mau được doanh nghiệp "săn đón" ký kết hợp tác đầu ra bền vững, lâu dài. Lễ ký kết hợp tác có sự tham dự của đại diện Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Ân, Chủ tịch HĐQT HTX Cua Cái Bát, tỉnh Cà Mau chia sẻ: "Việc được bao tiêu sản lượng giúp chúng tôi không còn phải lo bán cua qua nhiều khâu trung gian, từ đó giá bán sẽ ổn định và có lợi hơn. Chỉ cần giá cả ổn định, chúng tôi sẽ nuôi ra rất nhiều cua".

Cua cốm Cà Mau là đặc sản nổi tiếng hiện nay, mỗi ký nửa triệu đồng. Ảnh: TRẦN VŨ

Nội dung ký kết hợp tác lần này, ngoài thu mua cua, hai bên hợp tác về mặt kỹ thuật nuôi, về cách xây dựng thương hiệu, để con cua Cà Mau ngày càng chất lượng hơn và danh tiếng vang xa hơn.

Từ hơn 5 năm qua, chính quyền địa phương tỉnh Cà Mau đã nỗ lực quảng bá hình ảnh của con cua Cà Mau. Từ năm 2022, tỉnh Cà Mau xúc tiến tổ chức "ngày hội cua", với các hoạt động văn hoá ẩm thực, các cuộc thi về người trói con cua nhanh nhất, cho cua chạy đua, thi con cua to nhất... đã "quyến rũ" hàng triệu người tìm đến con cua Cà Mau và chấp nhận mua nó với giá cả ngày càng cao hơn.