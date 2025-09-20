Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Nhất 20/09/2025 09:10

(PLO)-Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Nhất được thành lập với mục đích tập hợp đoàn kết cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn và mở rộng ra toàn quốc để hợp tác, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ….

Tối ngày 19-9, Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Nhất đã tổ chức Lễ ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030, đặt mục tiêu trở thành cầu nối vững chắc giữa cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vào trưa cùng ngày, tại hội trường UBND Phường Tân Sơn Nhất, Hội đã tổ chức thành công Đại hội thành lập lần thứ nhất. Đại hội báo cáo quá trình vận động thành lập, đề ra phương hướng nhiệm vụ và thông qua Điều lệ Hội cho nhiệm kỳ 2025- 2030.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành gồm 17 thành viên và Ban Kiểm tra gồm hai thành viên.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ gồm bốn thành viên: Chủ tịch Hội: Ông Nguyễn Thanh Đảo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến thương mại Đông Nam.

Phó Chủ tịch Hội: Ông Trần Thái Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân phối điện tử JVS.

Phó Chủ tịch Hội: Ông Trần Ngọc Đính, Phó Chủ tịch HĐQT/Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Thái Tuấn.

Phó Chủ tịch Hội: Bà Lê Thị Ngọc Uyên, Phó Giám đốc Khách sạn Đệ Nhất.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đoàn Văn Đủ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất, đã chúc mừng thành công của Đại hội.

Ông ghi nhận sự nỗ lực của Ban Vận động trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường để Hội Doanh nghiệp chính thức ra mắt.

"Chính quyền phường rất quan tâm và thường xuyên chỉ đạo rà soát các quy định pháp lý để Hội được thành lập. Điều này thể hiện cam kết đồng hành, hỗ trợ của chính quyền đối với Hội trong thời gian tới”- ông Đủ nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Đảo, Tân Chủ tịch Hội doanh nghiệp Tân Sơn Nhất.

Tân Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Thanh Đảo cho biết, Tân Sơn Nhất là một trong những phường đầu tiên của TP.HCM thành lập hội doanh nghiệp.

"Chúng tôi tri ân sâu sắc đến lãnh đạo Đảng ủy, UBND, HĐND và UBMTTQ phường đã quan tâm, chỉ đạo sát sao và cam kết sẽ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ pháp luật. Hội sẽ bám sát các chủ trương, đường lối của Nhà nước và của phường, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đảng bộ phường trong thời gian tới,-ông Đảo cam kết.

Theo ông Đảo, Hội Doanh nghiệp Tân Sơn Nhất được thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn và mở rộng ra toàn quốc để hợp tác, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ…. Đồng thời, khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết Thành phố đang giao trọng trách lớn cho ngành Công Thương với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ông khẳng định mục tiêu này không thể thành công nếu thiếu sự đóng góp của doanh nghiệp.

“Sở Công Thương đang nỗ lực tìm kiếm các cơ hội để giúp doanh nghiệp phát huy và đóng góp. Mong rằng Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Tân Sơn Nhất sẽ có nhiều sáng kiến, thường xuyên nắm bắt thông tin, cơ hội, đặc biệt là các nguồn lực mà Sở đang được giao để phối hợp, hỗ trợ cho Hội phát triển, trước tiên là đóng góp cho kinh tế của phường và sau đó là cho thành phố”-ông Phương chia sẻ.