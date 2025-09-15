Nhiều 'ông lớn' tham gia Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng 15/09/2025 15:11

(PLO)- Sau khi được đổi tên, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng quy tụ nhiều "ông lớn" tham gia như: HOIANA, BIN Corporation Group của Shark Lê Hùng Anh, CTCP Tập đoàn VN Đà Thành...

Ngày 15-9, ông Nguyễn Văn Hớn, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng, cho hay sau khi được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký quyết định cho phép đổi tên từ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam thành Hiệp hội doanh nghiệp TP Đà Nẵng thì Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng) đã chính thức diễn ra vào ngày 13-9.

Theo đó, Ban Thường trực Hiệp hội do ông Trần Quốc Bảo làm Chủ tịch. Các Phó chủ tịch là các ông, bà: Hoàng Công Đoàn, Nguyễn Vĩnh Trân, Nguyễn Văn Thân, Trần Thị Mỹ Hạnh, Lê Thái Vũ, Phan Ngọc Minh; Tổng Thư ký là ông Nguyễn Văn Hớn; Trưởng Ban kiểm tra là bà Vũ Thị Tố Nga.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II. Ảnh: VH.

Đây là những doanh nhân tiêu biểu, có uy tín, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, có khả năng kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và chính quyền, tâm huyết với sự phát triển chung của TP.

Song song với đó, Hiệp hội còn quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn, có sức ảnh hưởng trong nền kinh tế TP, như:

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An với dự án HOIANA - dự án FDI có tổng vốn đầu tư 5 tỉ USD, là khu nghỉ dưỡng phức hợp ven biển đầu tiên của Việt Nam, từng được vinh danh là dự án phát triển du lịch hàng đầu châu Á; CTCP Đất Việt VAC Group Holdings; BIN Corporation Group được thành lập bởi Shark Lê Hùng Anh; CTCP Tập đoàn VN Đà Thành; Tập đoàn CTCP Tập đoàn Sông Thao… và các chi nhánh ngân hàng lớn như VietinBank, BIDV, Bắc Á,...

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành đã tập trung thảo luận, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên. Đồng thời thống nhất nhiều nội dung quan trọng, tái khẳng định định hướng trong thời gian tới với 5 nhóm nhiệm vụ chính là: Làm cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền các cấp; Đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Tham gia phản biện, góp ý xây dựng chính sách phát triển kinh tế; Tổ chức các chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và phát triển bền vững; Thực hiện các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cộng đồng của doanh nhân Đà Nẵng.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội cho biết: “Trên cơ sở các định hướng đề ra và phát huy nét riêng của tổ chức, Hiệp hội sẽ tập trung hơn vào hai trọng điểm then chốt là đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và phát triển hội viên theo chiều sâu. Lấy chất lượng làm ưu tiên, quy tụ các doanh nghiệp lớn, tạo thế đối trọng vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp TP”.