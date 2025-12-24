Lý do Bộ Tài chính bác đề xuất tăng mức cược bóng đá quốc tế lên 100 triệu

Bộ Tài chính vừa công bố bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.
Tại bản tổng hợp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Đầu tư nước ngoài (VAFIE) kiến nghị nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/ngày cho mỗi người chơi.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, hoạt động kinh doanh đặt cược nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi có thưởng lành mạnh và căn cứ vào mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 5.000 USD/năm.
Do đó, dự thảo Nghị định quy định giới hạn mức đặt cược tối đa là 10 triệu đồng/1 người/1 ngày tại 1 doanh nghiệp nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn thu nhập và hạn chế người chơi tham gia đặt cược quá mức, tránh tác động lớn đến an ninh trật tự xã hội.
"Bộ Tài chính trình Chính phủ giữ nguyên như dự thảo Nghị định", văn bản nêu rõ.
Ngoài ra, VCCI và VAFIE cũng kiến nghị cho phép doanh nghiệp thực hiện khuyến mại có kiểm soát. Cụ thể, mọi chương trình khuyến mại phải được phê duyệt trước bởi Bộ Tài chính hoặc cơ quan được uỷ quyền. Giới hạn giá trị khuyến mại tối đa theo tỷ lệ doanh thu hoặc số tiền cụ thể.
Chỉ cho phép các hình thức khuyến mại lành mạnh; cấm các khuyến mại có tính chất kích thích cược lớn, cược liên tục hoặc gây nghiện.
"Việc cho phép khuyến mại trong khuôn khổ kiểm soát sẽ giúp doanh nghiệp hợp pháp cạnh tranh lành mạnh, thu hút người chơi và giảm thiểu thị trường bất hợp pháp. Qua đó phục vụ tốt hơn mục tiêu quản lý nhà nước", VCCI và VAFIE lý giải.
Trả lời, Bộ Tài chính khẳng định giữ nguyên quy định tại dự thảo bởi đặt cược là ngành nghề kinh doanh có phạm vi kinh doanh toàn quốc, người chơi phần lớn là người Việt Nam. Và đây là ngành nghề kinh doanh có tính chất nhạy cảm, không khuyến khích người chơi ham mê quá đà.
Trước đó, trong Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế đang lấy ý kiến góp ý các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã nâng mức cược từ 1 triệu đồng/ngày lên mức tối đa 10 triệu đồng/ngày.
Liên quan đến giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà tư nước ngoài, Dự thảo cũng nới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 50% vốn điều lệ (thay vì 49%). Tuy nhiên, các cổ đông phải cam kết không chuyển nhượng phần vốn góp trong thời gian thực hiện dự án.
Cũng tại bản tổng hợp, Bộ Công an đề nghị làm rõ về căn cứ, cơ sở việc mở rộng các trận đấu, giải bóng đá quốc tế được FIFA tổ chức hoặc thành viên của FIFA tổ chức để kinh doanh đặt cược.
Giải trình, Bộ Tài chính cho hay Nghị định 06 quy định chỉ cho phép các giải do FIFA công bố nên số lượng giải ít (khoảng 4-8 giải/1 năm) và thời gian tổ chức ngắn từ (10-30 ngày/giải đấu), kinh doanh diễn ra không thường xuyên nên không thu hút được nhà đầu tư.
Do vậy, để đảm bảo chặt chẽ, tiếp thu ý kiến của Bộ Công an, dự thảo Nghị định mở rộng các trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế so với Nghị định 06 theo hướng quy định các trận đấu để kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là các trận đấu của giải đấu lớn, có uy tín, có tính chuyên nghiệp cao, được đông đảo người hâm mộ Việt Nam theo dõi.
Gồm: các giải đấu, trận thi đấu được FIFA, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA), Châu Á (AFC), Nam Mỹ (CONMEBOL), Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) tổ chức; các trận đấu, giải đấu vô địch quốc gia, cúp quốc gia của 7 nước (Anh, Tây Ban Nha, Italia, Đức, Pháp, Brazil, Argentina) và các nước còn lại trong danh sách 10 quốc gia xếp hạng đầu tiên được FIFA công bố tại tháng 12 năm trước liền kề.