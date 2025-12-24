Lý do Bộ Tài chính bác đề xuất tăng mức cược bóng đá quốc tế lên 100 triệu 24/12/2025 15:38

(PLO)- VCCI và VAFIE kiến nghị nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/ngày cho mỗi người chơi. Song Bộ Tài chính không đồng tình.

Bộ Tài chính vừa công bố bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Tại bản tổng hợp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Đầu tư nước ngoài (VAFIE) kiến nghị nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/ngày cho mỗi người chơi.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, hoạt động kinh doanh đặt cược nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi có thưởng lành mạnh và căn cứ vào mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 5.000 USD/năm.

Do đó, dự thảo Nghị định quy định giới hạn mức đặt cược tối đa là 10 triệu đồng/1 người/1 ngày tại 1 doanh nghiệp nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn thu nhập và hạn chế người chơi tham gia đặt cược quá mức, tránh tác động lớn đến an ninh trật tự xã hội.

"Bộ Tài chính trình Chính phủ giữ nguyên như dự thảo Nghị định", văn bản nêu rõ.

Bộ Tài chính không đồng tình với kiến nghị nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/ngày cho mỗi người chơi. Ảnh: AI

Ngoài ra, VCCI và VAFIE cũng kiến nghị cho phép doanh nghiệp thực hiện khuyến mại có kiểm soát. Cụ thể, mọi chương trình khuyến mại phải được phê duyệt trước bởi Bộ Tài chính hoặc cơ quan được uỷ quyền. Giới hạn giá trị khuyến mại tối đa theo tỷ lệ doanh thu hoặc số tiền cụ thể.

Chỉ cho phép các hình thức khuyến mại lành mạnh; cấm các khuyến mại có tính chất kích thích cược lớn, cược liên tục hoặc gây nghiện.

"Việc cho phép khuyến mại trong khuôn khổ kiểm soát sẽ giúp doanh nghiệp hợp pháp cạnh tranh lành mạnh, thu hút người chơi và giảm thiểu thị trường bất hợp pháp. Qua đó phục vụ tốt hơn mục tiêu quản lý nhà nước", VCCI và VAFIE lý giải.

Trả lời, Bộ Tài chính khẳng định giữ nguyên quy định tại dự thảo bởi đặt cược là ngành nghề kinh doanh có phạm vi kinh doanh toàn quốc, người chơi phần lớn là người Việt Nam. Và đây là ngành nghề kinh doanh có tính chất nhạy cảm, không khuyến khích người chơi ham mê quá đà.

Trước đó, trong Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế đang lấy ý kiến góp ý các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã nâng mức cược từ 1 triệu đồng/ngày lên mức tối đa 10 triệu đồng/ngày.

Liên quan đến giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà tư nước ngoài, Dự thảo cũng nới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 50% vốn điều lệ (thay vì 49%). Tuy nhiên, các cổ đông phải cam kết không chuyển nhượng phần vốn góp trong thời gian thực hiện dự án.