Đề xuất loạt quy định mới về đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế 26/09/2025 09:39

(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất nâng mức đặt cược tối đa trong một ngày từ 1 triệu lên 10 triệu đồng, cùng với đó, chỉ cho phép 1 doanh nghiệp được thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế với thời gian 5 năm.

Hiện, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, thay thế cho Nghị định số 06 được ban hành năm 2017.

Nâng mức đặt cược tối đa trong một ngày

Theo đó, dự thảo đề xuất mức đặt cược tối đa cho mỗi người chơi là 10 triệu đồng/ngày thay vì 1 triệu đồng/sản phẩm/ngày. Mức đặt cược tối thiểu được giữ nguyên là 10.000 đồng/lần như Nghị định 06.

Bộ Tài chính lý giải, bình quân một trận đấu bóng đá quốc tế có khoảng 10-15 sản phẩm khác nhau dựa trên dự đoán kết quả tỷ số trận đấu, số lượng thẻ vàng, thẻ đỏ, phạt góc, cầu thủ ghi bàn đầu tiên...

Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người từ năm 2016 đã tăng từ 2.580 USD/người lên 4.700 USD/người (năm 2024). Bộ Tài chính cho rằng giới hạn mức đặt cược tối đa giúp người chơi không sa đà quá mức vào trò chơi.

Để tham gia đặt cược, Bộ Tài chính đề xuất người chơi phải mở tài khoản tại doanh nghiệp kinh doanh đặt cược. Toàn bộ hoạt động đặt cược, thanh toán, trả thưởng phải thực hiện qua tài khoản tham gia đặt cược để đảm bảo định danh người chơi và kiểm soát giao dịch.

Tỷ lệ trả thưởng phụ thuộc vào tỷ lệ cược và duy trì tỷ lệ trả thưởng kế hoạch ở mức tối thiểu là 65% trên doanh thu bán vé đối với từng sản phẩm đặt cược.

Phương thức trả thưởng biến đổi theo doanh thu với tỷ lệ trả thưởng kế hoạch do doanh nghiệp xây dựng ở mức tối thiểu là 65% trên doanh thu bán vé đối với từng sản phẩm đặt cược.

Về phạm vi đặt cược, Bộ Tài chính trình đề xuất trận đấu, giải đấu được phép kinh doanh đặt cược phải được FIFA, thành viên của FIFA tổ chức; không bao gồm giải vô địch bóng đá điện tử (eSport Football) và không bao gồm các trận đấu, giải thi đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Các cuộc đua ngựa, đua chó do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược tổ chức; các cuộc đua ngựa được Liên đoàn đua ngựa quốc tế (International Federation of Horseracing Authorities - IFHA) tổ chức hoặc thành viên của IFHA tổ chức; các cuộc đua chó Greyhound thuộc hệ thống giải đấu tổ chức bởi các doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua chó tại các quốc gia trên thế giới.

Việc mở rộng phạm vi đặt cược được Bộ Tài chính giải thích rằng, do FIFA chỉ công bố các trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế do FIFA tổ chức. Các giải đấu này tổ chức không diễn ra thường xuyên (khoảng 4-8 giải đấu/1 năm) và thời gian tổ chức ngắn từ (10-30 ngày/giải đấu).

Do vậy, việc kinh doanh có thể gặp khó khăn, bị gián đoạn, doanh nghiệp phải kinh doanh theo mùa vụ, không ổn định, không liên tục và khó thu hút được nhà đầu tư bởi chi phí đầu tư, kinh doanh lớn, khó có lãi.

Bộ Tài chính đang dự thảo loạt quy định mới về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Chỉ 1 doanh nghiệp được thí điểm đặt cược bóng đá

Đáng chú ý, tại dự thảo Bộ Tài chính đề xuất chỉ cho một doanh nghiệp được phép tham gia thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Sau thời gian thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá để quyết định việc cho phép chính thức kinh doanh hoặc chấm dứt không cho phép kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Về điều kiện, doanh nghiệp tham gia thí điểm phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng, trong đó tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49%.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của pháp nhân trong nước.

Cổ đông hoặc thành viên góp vốn tại doanh nghiệp phải có cam kết không chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp tại doanh nghiệp trong thời gian thí điểm.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải có cam kết đóng góp bằng tiền cho ngân sách Trung ương ngoài các nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Giá trị bằng tiền cam kết đóng góp do nhà đầu tư đề xuất nhưng phải đảm bảo tối thiểu là 10% doanh thu bán vé đặt cược trừ đi chi phí trả thưởng trong năm kinh doanh.

Nói thêm về đề xuất trên, Bộ Tài chính cho rằng kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế có phạm vi kinh doanh trên cả nước, được phép kinh doanh qua Internet và thời gian kinh doanh theo lịch thi đấu tổ chức ở nước ngoài, có thể là từ 21h tối đến 4h sáng. Hoạt động này có thể có tác động lớn đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Do đó, theo Bộ Tài chính trước tiên cần thí điểm 1 doanh nghiệp được kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Đồng thời phải nghiên cứu lựa chọn doanh nghiệp vừa có năng lực trong kinh doanh vừa hỗ trợ Nhà nước kiểm soát hoạt động của thị trường này.