Sau khi Chính phủ tạm dừng áp dụng Nghị định 46, Cục Hải quan có công văn khẩn

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa có công văn hỏa tốc số 9577 gửi các Chi cục Hải quan khu vực.
Công văn này được ban hành trong bối cảnh Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/2026 tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định 46/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026.
Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực chỉ đạo các đơn vị hải quan trực thuộc căn cứ quy định tại Nghị quyết 09/2026 để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu (bao gồm cả các tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng chưa thông quan).
Cùng với đó, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực bố trí lãnh đạo, công chức đơn vị trực 24/7, đảm bảo giải quyết thông quan nhanh, ưu tiên các lô hàng thực phẩm nhập khẩu còn tồn đọng.
Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hải quan nếu để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu, kéo dài thời gian làm thủ tục hải quan tại đơn vị.
Công văn cũng nêu rõ, các Chi cục Hải quan khu vực kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu về Cục Hải quan (thông qua Ban Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn xử lý, tránh gây ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu.
Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 09/2026 về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định 46/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết 66.13/2026 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.
Cụ thể, Chính phủ quyết nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 cho đến hết ngày 15-4-2026. Các văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16-4-2026.
Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực như nêu trên, Nghị định 15/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Nghị định này tiếp tục có hiệu lực.