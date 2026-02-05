Sau khi Chính phủ tạm dừng áp dụng Nghị định 46, Cục Hải quan có công văn khẩn 05/02/2026 16:04

(PLO)- Cục Hải quan chỉ đạo hoả tốc các Chi cục Hải quan khu vực kích hoạt chế độ trực 24/7, thông quan nhanh và ưu tiên thông quan với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu còn tồn đọng.

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa có công văn hỏa tốc số 9577 gửi các Chi cục Hải quan khu vực.

Công văn này được ban hành trong bối cảnh Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/2026 tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định 46/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026.

Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực chỉ đạo các đơn vị hải quan trực thuộc căn cứ quy định tại Nghị quyết 09/2026 để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu (bao gồm cả các tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng chưa thông quan).

Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu, kéo dài thời gian làm thủ tục hải quan.

Cùng với đó, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực bố trí lãnh đạo, công chức đơn vị trực 24/7, đảm bảo giải quyết thông quan nhanh, ưu tiên các lô hàng thực phẩm nhập khẩu còn tồn đọng.

Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hải quan nếu để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu, kéo dài thời gian làm thủ tục hải quan tại đơn vị.

Công văn cũng nêu rõ, các Chi cục Hải quan khu vực kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu về Cục Hải quan (thông qua Ban Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn xử lý, tránh gây ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu.