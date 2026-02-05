Bộ NN&MT lập đường dây nóng để tiếp nhận, giải đáp khó khăn thực hiện Nghị định 46 05/02/2026 12:01

(PLO)- Bộ NN&MT đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, giải đáp và hướng dẫn kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định 46.

Sáng 5-2, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ NN&MT, ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, đã cập nhật thông tin mới nhất về việc triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định 46/2026 và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc phạm vi lĩnh vực của Bộ NN&MT.

Ông Lê Bá Anh cho biết ngay sau khi Nghị định 46 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 26-1, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ được giao trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

Sáng 5-2, Bộ NN&MT tổ chức họp báo thường kỳ. Ảnh: AH

Theo đó, sau khi tiếp nhận báo cáo từ các địa phương, cũng như từ các cơ quan thực hiện công tác kiểm tra tại cửa khẩu về những khó khăn, vướng mắc và sự lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện một số điểm mới của Nghị định, lãnh đạo Bộ đã có sự chỉ đạo rất quyết liệt.

Ông Lê Bá Anh thông tin ngay trong những ngày đầu phát sinh vướng mắc, các cục chuyên ngành như Cục Chăn nuôi - Thú y, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, là những đơn vị có hệ thống chi cục trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu tại các cửa khẩu, đã tổ chức họp khẩn.

"Các cuộc họp này được triển khai liên tục, kể cả trong ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, với sự tham gia của toàn bộ hệ thống, thông qua hình thức họp trực tuyến, nhằm kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện”, ông Bá Anh nói.

Ông cũng đồng thời cho biết các đơn vị chuyên môn của Bộ đã chủ động phối hợp chặt chẽ với từng địa phương có các cửa khẩu lớn, tiêu biểu như tỉnh Tây Ninh, để kịp thời xử lý, tháo gỡ các ách tắc.

Kết quả, đến hết ngày 31-1, tình trạng ùn ứ nông sản tươi sống tại các cửa khẩu đã được các đơn vị trực thuộc Cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật cơ bản tháo gỡ.

Đáng chú ý, ngày hôm qua, 4-2, Bộ NN&MT đã cùng với Bộ Y tế xây dựng văn bản hướng dẫn chung. Đồng thời, tổ chức một cuộc họp với tất cả các phòng kiểm nghiệm và toàn bộ các Sở NN&MT của các tỉnh, thành phố trên cả nước, nhằm nắm bắt đầy đủ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Chiều 4-2, Bộ NN&MT tổ chức cuộc họp với tất cả các phòng kiểm nghiệm và toàn bộ các Sở NN&MT của các tỉnh, thành phố trên cả nước để nắm bắt đầy đủ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Ảnh: AH

Trên cơ sở đó, Bộ đã huy động toàn bộ lực lượng của các phòng kiểm nghiệm, bố trí và ưu tiên các nguồn lực cần thiết, tập trung vào việc phân tích, kiểm nghiệm các mẫu nông sản nhập khẩu, nhằm kịp thời giải phóng hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán cũng như đáp ứng yêu cầu sản xuất trong nước.

“Bộ cũng thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/7 tại Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Cục Chăn nuôi - Thú y. Đây là hai đơn vị được Bộ phân công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nhập khẩu nông sản, có trách nhiệm tiếp nhận, giải đáp và hướng dẫn kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cho các địa phương và doanh nghiệp”, ông Bá Anh thông tin.

Ngoài ra, Bộ đã công bố công khai danh sách 43 phòng thử nghiệm của Bộ và các phòng thử nghiệm do địa phương chỉ định trong lĩnh vực liên quan, nhằm phục vụ hoạt động thử nghiệm đối với hàng hóa nhập khẩu, bảo đảm công khai, minh bạch và thuận lợi cho quá trình thực hiện.

“Trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng ngay một Nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ các vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị định số 46”, ông Bá Anh cho hay.