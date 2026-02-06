FLC có tân Tổng giám đốc 9X sau khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất 06/02/2026 10:30

Ngày 5-2, Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn.

FLC cho biết trong vai trò Tổng giám đốc, ông Trịnh Văn Nam sẽ chịu trách nhiệm điều hành chung hoạt động của tập đoàn, tập trung vào công tác quản lý, điều phối tổng thể, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trịnh Văn Nam.

Ông Nam sinh năm 1991, được giới thiệu là nhân sự có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực quản trị và tài chính, đồng thời đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái FLC.

Ông Nam hiện là Thành viên HĐQT Tập đoàn FLC, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư du thuyền - Sân golf FLC Biscom và đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại nhiều đơn vị thành viên như Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long, Công ty TNHH MTV FLC Land cùng một số đơn vị khác trong hệ thống.

Cùng với đó, FLC bổ nhiệm bà Bùi Hải Huyền giữ chức Phó Tổng giám đốc thường trực. Bà Huyền sẽ giữ vai trò nòng cốt trong bộ máy điều hành, phụ trách các mảng công việc quan trọng theo sự phân công của HĐQT, bao gồm các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu, công tác phát triển dự án và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh theo chiến lược chung.

Hồi cuối tháng 1, FLC cũng bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng, nguyên Phó Tổng giám đốc Vietcombank, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập FLC Biscom, đơn vị quản lý và vận hành hệ thống sân golf FLC.

Theo FLC, việc bổ nhiệm và điều chỉnh phân công nhiệm vụ lần này nằm trong lộ trình sắp xếp bộ máy điều hành theo hướng chuyên môn hóa, tập trung theo lĩnh vực, phù hợp với quy mô hoạt động của tập đoàn trong giai đoạn phát triển mới.

Những thay đổi nhân sự cấp cao tại FLC diễn ra trong bối cảnh cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết vừa tái xuất thương trường. Theo đó, ông Quyết đã xuất hiện tại buổi gặp gỡ giữa Tập đoàn FLC, hãng hàng không Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, với vai trò nhà sáng lập tập đoàn.