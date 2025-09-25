Bamboo Airways trở lại với Tập đoàn FLC 25/09/2025 16:24

(PLO)- Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thống nhất để Tập đoàn FLC tiếp quản quyền điều hành Bamboo Airways, mở ra giai đoạn tái cấu trúc mới cho hãng hàng không này.

Sáng 25-9, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), ông Lê Thái Sâm – Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways đã đề nghị Tập đoàn FLC tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành hãng.

Ông Sâm cho biết việc duy trì quyền điều hành Bamboo Airways hiện đã vượt quá khả năng tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới. Do đó, nhóm đã thống nhất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Tập đoàn FLC. Đề xuất này được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành hỗ trợ thủ tục chuyển giao theo đúng quy định pháp luật.

Tập đoàn FLC tiếp tục điều hành hoạt động của Bamboo Airways. Ảnh: V.LONG

Ông Lê Thái Sâm tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch HĐQT và cam kết đồng hành trong giai đoạn tái cấu trúc. “Chúng tôi sẽ có trách nhiệm đến cùng trong việc xử lý tồn đọng và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Bamboo Airways”, ông nói.

ĐHĐCĐ cũng thông qua chủ trương trích lập dự phòng rủi ro và xử lý dứt điểm các khoản đầu tư, cho vay hiện hữu của Bamboo Airways, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT và Ban điều hành mới xây dựng chiến lược phát triển.

Bamboo Airways đã từng thực hiện “Kế hoạch tái cấu trúc toàn diện” và “Kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không 2024-2028”. Sau hơn hai năm triển khai, hãng đạt một số kết quả tích cực như tiết kiệm 20% chi phí phục vụ mặt đất, duy trì tỷ lệ bay đúng giờ thuộc nhóm cao nhất trong ngành và hệ số sử dụng ghế bình quân đạt 90%.

Tuy nhiên, kết quả này phần lớn đến từ việc cắt giảm quy mô: đội tàu bay giảm từ 30 chiếc xuống còn 7 chiếc Airbus A320/A321, mạng bay nội địa còn 12 đường bay và tạm dừng khai thác quốc tế thường lệ, chỉ duy trì các chuyến bay thuê chuyến.

Theo ông Lê Thái Sâm, hoạt động của Bamboo Airways chưa đạt mục tiêu kỳ vọng do kinh doanh hàng không là lĩnh vực đặc thù, chịu nhiều tác động khách quan ngoài khả năng kiểm soát của nhà đầu tư và Ban điều hành. Vì vậy, ĐHĐCĐ đã thống nhất dừng hai kế hoạch trên và giao Tập đoàn FLC xây dựng kế hoạch phát triển mới giai đoạn 2026-2030.