Bamboo Airways trở lại với Tập đoàn FLC

Sáng 25-9, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), ông Lê Thái Sâm – Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways đã đề nghị Tập đoàn FLC tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành hãng.
Ông Sâm cho biết việc duy trì quyền điều hành Bamboo Airways hiện đã vượt quá khả năng tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới. Do đó, nhóm đã thống nhất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Tập đoàn FLC. Đề xuất này được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành hỗ trợ thủ tục chuyển giao theo đúng quy định pháp luật.
Ông Lê Thái Sâm tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch HĐQT và cam kết đồng hành trong giai đoạn tái cấu trúc. “Chúng tôi sẽ có trách nhiệm đến cùng trong việc xử lý tồn đọng và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Bamboo Airways”, ông nói.
ĐHĐCĐ cũng thông qua chủ trương trích lập dự phòng rủi ro và xử lý dứt điểm các khoản đầu tư, cho vay hiện hữu của Bamboo Airways, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT và Ban điều hành mới xây dựng chiến lược phát triển.
Bamboo Airways đã từng thực hiện “Kế hoạch tái cấu trúc toàn diện” và “Kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không 2024-2028”. Sau hơn hai năm triển khai, hãng đạt một số kết quả tích cực như tiết kiệm 20% chi phí phục vụ mặt đất, duy trì tỷ lệ bay đúng giờ thuộc nhóm cao nhất trong ngành và hệ số sử dụng ghế bình quân đạt 90%.
Tuy nhiên, kết quả này phần lớn đến từ việc cắt giảm quy mô: đội tàu bay giảm từ 30 chiếc xuống còn 7 chiếc Airbus A320/A321, mạng bay nội địa còn 12 đường bay và tạm dừng khai thác quốc tế thường lệ, chỉ duy trì các chuyến bay thuê chuyến.
Theo ông Lê Thái Sâm, hoạt động của Bamboo Airways chưa đạt mục tiêu kỳ vọng do kinh doanh hàng không là lĩnh vực đặc thù, chịu nhiều tác động khách quan ngoài khả năng kiểm soát của nhà đầu tư và Ban điều hành. Vì vậy, ĐHĐCĐ đã thống nhất dừng hai kế hoạch trên và giao Tập đoàn FLC xây dựng kế hoạch phát triển mới giai đoạn 2026-2030.
Kiện toàn bộ máy lãnh đạo
Cùng với việc chuyển giao, ĐHĐCĐ đã thông qua nhiều quyết định nhân sự quan trọng. Hai thành viên HĐQT là ông Phạm Ngọc Vịnh và ông Vương Công Đức được miễn nhiệm. Ba gương mặt mới được bầu bổ sung gồm ông Trương Phương Thành, ông Bùi Quang Dũng và bà Phùng Thị Thu Thảo.
Như vậy, HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023-2028 có sáu thành viên gồm ông Lê Thái Sâm, ông Nguyễn Ngọc Trọng, ông Lê Bá Nguyên, ông Trương Phương Thành, ông Bùi Quang Dũng và bà Phùng Thị Thu Thảo.
Ngoài ra, bốn thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã nộp đơn từ nhiệm. Đại hội đã bầu bổ sung ba thành viên mới là ông Đặng Ngải, bà Trần Thị Mỹ Dung và bà Nguyễn Thị Thùy Linh.
Với việc FLC chính thức trở lại điều hành, Bamboo Airways kỳ vọng được tăng cường năng lực quản trị và tài chính, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển bền vững trong những năm tới.