Chiều 5-2, giá xăng dầu tăng nhẹ 05/02/2026 14:47

Chiều 5-2, Bộ Công Thương có thông tin về việc điều hành giá xăng dầu.

Bộ Công Thương cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành tuần này có xu hướng tăng nhẹ. Vì OPEC+ giữ nguyên sản lượng khai thác dầu trong tháng 3, đồng USD tăng giá, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm…

Với tình hình giá xăng dầu thế giới như vậy và dựa vào các yếu tố khác, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá nhẹ các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ chiều nay.

Cụ thể, xăng E5 tăng 100 đồng/lít, xăng A95 tăng 35 đồng/lít, dầu diesel tăng 280 đồng/lít, dầu hoả tăng 214 đồng/lít, dầu mazut tăng 517 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá mới của xăng E5 tăng lên 18.439 đồng/lít, xăng A95 là 18.880 đồng/lít, dầu diesel là 18.453 đồng/lít, dầu hoả là 18.390 đồng/lít, dầu mazut là 15.150 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).