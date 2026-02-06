Nhộn nhịp mùa Tết tại các điểm bán vé số Vietlott 06/02/2026 08:00

(PLO)- Với nhiều chủ điểm bán Vietlott, Tết không chỉ là mùa cao điểm kinh doanh mà còn là khoảng thời gian đặc biệt, khi mỗi tấm vé số trở thành cầu nối mang theo niềm vui, hy vọng và lời chúc may mắn đầu năm dành cho cả người mua lẫn người bán.

Những ngày giáp Tết, nhịp sống đô thị đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Từ chợ truyền thống, siêu thị cho đến các trung tâm thương mại, đâu đâu cũng tấp nập người mua sắm, chuẩn bị cho mùa lễ lớn nhất trong năm. Giữa không khí tất bật ấy, các điểm bán vé số Vietlott cũng trở nên nhộn nhịp người mua để cầu may, làm quà tặng hoặc lì xì người thân trong dịp Tết.

Tại các điểm bán Vietlott trên toàn quốc, không gian được trang trí rực rỡ với sắc vàng của hoa mai, điểm xuyết thêm những vật phẩm Tết quen thuộc, tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi. Khách ghé mua vé không chỉ để tham gia dự thưởng mà còn ngồi lại trò chuyện, nhâm nhi ly cà phê, chia sẻ những câu chuyện cuối năm. Càng về chiều tối, không khí tại điểm bán càng nhộn nhịp, tiếng nói cười xen lẫn sự háo hức trước mỗi kỳ quay số.

Điểm bán tấp nập khách đến mua những ngày cận Tết. - Ảnh: DNCC

Chia sẻ về tình hình kinh doanh những ngày cận Tết, chị Thanh Hà – chủ một điểm bán Vietlott cho biết lượng khách tăng rõ rệt so với ngày thường. “Cứ sát Tết là khách đông hơn hẳn. Nhiều người đến mua vé để cầu mong có chút lộc ăn Tết, có người mua xong là bỏ luôn vào bao lì xì để tặng bạn bè, đồng nghiệp,” chị Hà nói. Đặc biệt, thời điểm cuối năm cũng trùng với mùa tiệc tất niên của các doanh nghiệp, nên nhu cầu mua vé số để lì xì cho nhân viên tăng lên đáng kể.

Theo chị Hà, điều khiến chị yêu thích nhất trong những ngày giáp Tết không chỉ nằm ở doanh thu tăng trưởng, mà còn ở bầu không khí rộn ràng, vui vẻ tại điểm bán. “Điểm bán của tôi đã có lượng khách ổn định bao năm nay rồi, nhưng cứ đến gần cuối năm thì sẽ còn nhộn nhịp hơn, thậm chí có khách vài ngày chỉ ghé mua một hai tờ vé nhưng những ngày này thì ghé thường hơn, ngày nào cũng mua. Khách đến đông, nói chuyện nhiều, cảm giác Tết rõ ràng lắm”, chị chia sẻ thêm.

Theo ghi nhận tại nhiều điểm bán, dịp cuối năm cũng là thời điểm các sản phẩm như Power 6/55, Mega 6/45, Lotto 5/35 và Keno được người chơi quan tâm nhiều hơn. Nếu Power 6/55 và Mega 6/45 thu hút bởi giá trị giải Jackpot lớn, phù hợp với những ước mơ dài hạn cho năm mới, thì Lotto 5/35 và Keno lại ghi điểm nhờ cách chơi đơn giản, dễ tiếp cận, phù hợp để mua chơi thường xuyên hoặc làm quà lì xì đầu năm.

Không chỉ người bán, người chơi cũng mang theo những câu chuyện rất riêng khi tìm đến vé số dịp cuối năm. Anh Nhật Linh (45 tuổi), khách quen của điểm bán, tham gia dự nhiều sản phẩm của Vietlott. “Thường giờ nghỉ trưa thì tôi sẽ ra điểm chơi vài kỳ Keno cùng đồng nghiệp. Bên cạnh đó thì tôi có mua Power 6/55 và Lotto 5/35 nữa. Thích nhất Lotto 5/35 vì có thể săn giải 2 lần mỗi ngày, còn có tính năng chia giải Độc đắc nữa. Mấy ngày cận Tết dù có hơi bận rộn hơn chút nhưng tôi vẫn tranh thủ ghé mua vài vé, mua cho bản thân và gửi tặng mấy anh em đồng nghiệp nữa, biết đâu được ăn Tết lớn thì sao”, anh Linh hào hứng chia sẻ.

Không khí Tết “rộn ràng” khắp các điểm bán Vietlott trên cả nước. - Ảnh: DNCC

Với những người làm chủ doanh nghiệp, vé số Vietlott cũng trở thành một lựa chọn mới mẻ trong cách trao gửi lời chúc đầu năm. Anh Thái Vũ (35 tuổi), chủ một doanh nghiệp nhỏ, cho biết năm nào anh cũng cố gắng đổi mới cách lì xì để tạo không khí vui vẻ cho nhân viên. Những năm trước, anh từng tổ chức bốc thăm, quay số may mắn hay mini game để mọi người vừa chơi vừa nhận lì xì. Năm nay, anh quyết định chọn vé số Vietlott làm quà Tết cho nhân viên.

“Sau khi thưởng Tết, tôi lì xì thêm bằng vé số để ai cũng có phần, vừa gọn nhẹ mà vẫn bất ngờ. Vé số giống như gửi thêm một lời chúc may mắn đầu năm, ai trúng thì vui, không trúng thì vẫn có câu chuyện để nhớ” anh Vũ chia sẻ. Không chỉ dừng lại ở nhân viên, anh còn mua thêm vé số để lì xì cho người thân, bạn bè chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. “Năm nay tôi mới biết đến tính năng tặng vé trên Vietlott SMS, thấy tiện lắm. Bạn bè ở xa không gặp được, gửi vé số kèm lời chúc là thấy Tết liền”, anh nói.

Giữa không khí xuân rộn ràng, vé số Vietlott không đơn thuần là một tấm vé dự thưởng, mà còn là lời chúc, là hy vọng và là niềm vui được trao đi. Từ điểm bán nhỏ giữa lòng thành phố đến những bao lì xì trao tay, mỗi tấm vé mang theo câu chuyện may mắn của riêng mình, góp phần làm cho Tết thêm ấm áp, trọn vẹn và đáng nhớ hơn.

Việc mua vé số cũng vô cùng thuận tiện khi khách hàng có thể tới hơn 6.300 điểm bán Vietlott trên toàn quốc để thử vận may năm mới, hoặc mua vé qua kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng Vietlott SMS).