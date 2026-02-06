Chuyên gia hiến kế để Saigontourist Group bứt phá trong giai đoạn mới 06/02/2026 17:01

(PLO)- Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số vào năm 2026, các chuyên gia cho rằng Saigontourist Group cần sớm thu hẹp khoảng cách về chuyển đổi số và quản trị nhân tài để giữ vững vị thế dẫn dắt trong hệ sinh thái du lịch giai đoạn tới.

Chiều 6-2, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức hội thảo chuyên gia với chủ đề “Saigontourist Group - Chiến lược đến 2035: Cơ hội vàng để chuyển đổi, đột phá và phát triển”.

Tại hội thảo, các đại biểu theo dõi chuỗi tham luận chuyên sâu về những vấn đề trọng tâm của chiến lược phát triển Saigontourist Group đến năm 2035.

Các chuyên gia tập trung phân tích xu hướng phát triển du lịch toàn cầu và Việt Nam giai đoạn 10–15 năm tới, đồng thời đánh giá sức cạnh tranh, tiềm năng và những điểm nghẽn trong mô hình phát triển của Saigontourist Group.

Nhiều khuyến nghị chiến lược về chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh, bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới quản trị doanh nghiệp cũng được đưa ra tại đây.

Hội thảo chuyên gia với chủ đề “Saigontourist Group - Chiến lược đến 2035: Cơ hội vàng để chuyển đổi, đột phá và phát triển” diễn ra chiều 6-2. Ảnh: THU TRINH.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, cho biết đây là thời điểm cần nhìn lại toàn diện mô hình phát triển để xác lập tầm nhìn chiến lược đến năm 2035. Qua đó, khẳng định vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong các ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo bà Hoa, chuyển đổi không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Bà nhấn mạnh: “Chuyển đổi không chỉ là chuyển đổi số, mà còn là chuyển đổi tư duy quản trị, mô hình tổ chức, cách tạo ra giá trị và vai trò của doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau, ngay cả khi đang ở vị trí dẫn đầu”.

Góp ý tại hội thảo, PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội (TP.HCM), kiến nghị sớm cụ thể hóa tiêu chí nhà đầu tư chiến lược. PGS.TS Ngân đề xuất mạnh dạn giao Saigontourist Group vai trò nhạc trưởng trong lĩnh vực du lịch, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về đất đai.

Trong khi đó, GS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đánh giá Saigontourist Group có nền tảng nguồn lực khó sao chép với thương hiệu 50 năm, hơn 100 đơn vị thành viên và 18.000 lao động.

Du khách chọn trải nghiệm du lịch sông nước ở TP.HCM

Tuy nhiên, để cạnh tranh quốc tế, bà Lan cho rằng doanh nghiệp cần sớm thu hẹp ba khoảng cách năng lực sống còn: Chuyển đổi số, năng lực ESG và quản trị nhân tài. Bà đề xuất tổng công ty sớm có chiến lược làm mới thương hiệu, tăng cường đầu tư công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm.

Khung chiến lược tích hợp được kiến nghị dựa trên ba trụ cột: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, công nghệ số giúp nâng cao hiệu quả thực hành ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) còn giá trị bền vững là yếu tố then chốt thu hút nhân tài Gen Z.