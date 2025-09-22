Saigontourist Group: Nửa thế kỷ vươn mình cùng đất nước 22/09/2025 09:14

(PLO)- Ngày 1-8-2025 đánh dấu cột mốc lớn- kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group). Nửa thế kỷ qua, từ những viên gạch đầu tiên đặt nền móng, Saigontourist Group đã không ngừng lớn mạnh trở thành một trong những tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam, ghi dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp phát triển, đi lên của ngành du lịch TP.HCM và cả nước.

Trong nửa thế kỷ đầy tự hào ấy, thực hiện sứ mệnh là doanh nghiệp chủ lực của ngành du lịch quốc gia, Saigontourist Group đã hòa nhịp hành trình phát triển bền vững cùng đất nước– thịnh vượng trong kinh tế, sâu sắc trong văn hóa và vững vàng hội nhập.

Năm 1975, trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất, ngành du lịch Việt Nam còn non trẻ, Công ty Du lịch Thành phố (tiền thân của Saigontourist Group) ra đời với đội ngũ ban đầu chỉ 236 CB-CNV. Sau 50 năm không ngừng nỗ lực, Saigontourist Group tự hào sở hữu hệ thống quy mô và đa dạng trên khắp cả nước và sẽ xây dựng thành tập đoàn kinh tế du lịch lớn mạnh hàng đầu và khu vực trong 5 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi bao gồm Lưu trú – Lữ hành – Ẩm thực – Giải trí – Đào tạo. Saigontourist Group hiện là tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam, quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, trung tâm triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf và truyền hình cáp...; mỗi năm đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng ngàn tỉ đồng.

Sức mạnh của Saigontourist Group còn nằm ở đội ngũ nhân sự hùng hậu, hiện đã phát triển lên đến hơn 17.000 người. Với sự chuyên nghiệp, tận tâm và am hiểu sâu sắc về ngành du lịch, đội ngũ nhân sự Saigontourist Group đã và đang góp phần quan trọng vào việc mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Văn hóa doanh nghiệp chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện phát triển cho nhân viên đã tạo nên một tập thể vững mạnh, đoàn kết và gắn bó.

Trong suốt 50 năm qua, Saigontourist Group đã đóng vai trò là ngọn cờ đầu, dẫn dắt sự phát triển của ngành du lịch TP.HCM và có những đóng góp quan trọng vào sự lớn mạnh của du lịch Việt Nam. Tập đoàn đã tiên phong trong việc đầu tư xây dựng các cơ sở lưu trú, hệ thống nhà hàng, khu vui chơi giải trí, trung tâm hội nghị hội thảo, sân golf, các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố, từ du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch ẩm thực đến du lịch sông nước, du lịch MICE…

Giai đoạn 2020 – 2025, tập đoàn vinh dự được lãnh đạo TP.HCM giao chủ trì thực hiện các chương trình liên kết thúc đẩy phát triển du lịch vùng giữa TP.HCM và các tỉnh miền Đông - Tây Nam Bộ, miền Bắc, miền Trung... Hằng năm, Saigontourist Group cũng tích cực tham gia hàng trăm chương trình sự kiện, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch TP.HCM và Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè khắp năm châu, trong đó nhiều sự kiện vinh dự có sự tham gia lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-Seok chứng kiến trao bản hợp tác giữa các đơn vị du lịch, hàng không hai nước: KTO, Saigontourist Group, Vietnam Airlines, SECC, Lữ hành Saigontourist, Hanatour.

Saigontourist Group luôn có vinh dự được tín nhiệm lựa chọn là đơn vị đồng hành tổ chức nhiều chương trình sự kiện lớn của thành phố, Việt Nam và quốc tế. Đó là nhờ uy tín thương hiệu lâu đời của Saigontourist Group, kinh nghiệm đón tiếp các đoàn khách cấp cao trong nước và quốc tế cũng như chất lượng dịch vụ cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, tọa lạc tại những vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố.

Saigontourist Group từng phục vụ thành công công tác hậu cần toàn diện các sự kiện quy mô lớn, tầm cỡ thế giới do Việt Nam đăng cai tổ chức, trong đó tiêu biểu nhất là các sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị cấp cao ASEAN, các kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc… Đặc biệt sự kiện Đường hoa Nguyễn Huệ do Saigontourist Group thực hiện liên tục từ năm 2004 đến nay đã trở thành sự kiện lễ hội văn hóa lớn của TP.HCM và Việt Nam mỗi dịp vui xuân đón Tết cổ truyền.

Không chỉ chú trọng vào hoạt động kinh doanh, Saigontourist Group luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Một trong những chương trình tiêu biểu nhất, được duy trì tổ chức liên tục trong suốt hành trình 50 năm xây dựng và phát triển - Chương trình “Saigontourist Group vì cộng đồng” đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trải rộng khắp cả nước, góp phần hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động như xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội cao cả trong công tác phòng chống dịch Covid thông qua việc đón tiếp, phục vụ hậu cần cho các đoàn y bác sĩ, đội ngũ tuyến đầu phòng chống dịch tại TP.HCM… đã thể hiện tấm lòng và sự sẻ chia của tập thể Saigontourist Group, khẳng định cam kết phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Liên tục từ năm 2006 đến nay, Giải Golf Saigontourist Group Vì cộng đồng tổ chức hàng năm nhằm mục đích từ thiện, đã quyên góp số tiền lớn qua các năm để sử dụng vào nhiều chương trình từ thiện, xã hội thiết thực, hỗ trợ và chăm lo cho những hoàn cảnh không may, dễ bị tổn thương trong xã hội. Các chương trình trao tặng hàng chục ngàn suất học bổng dành cho học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh ở trường mù Nguyễn Đình Chiểu và các mái ấm tại TP.HCM, các tỉnh, thành; hỗ trợ mổ tim, mổ mắt, khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân khó khăn; cứu trợ bà con người dân tộc miền núi; xây nhà tình nghĩa, xây cầu nông thôn vùng sâu, vùng xa.

Ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Saigontourist Group.

Tự hào “nửa thế kỷ vươn mình cùng đất nước”, Chủ tịch Saigontourist Group Phạm Huy Bình xúc động chia sẻ: “Nhìn lại hành trình phát triển đầy tự hào của Saigontourist Group, chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn sự tin tưởng, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Trung ương và TP.HCM, sự đồng hành của quý khách hàng, đối tác và sự cống hiến không ngừng nghỉ của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và công nhân viên Saigontourist Group. Từ những bước chân tiên phong, chúng ta đã xây dựng nên một hệ thống du lịch chuyên nghiệp, vững mạnh, vinh dự là đơn vị đặt nền tảng ban đầu và đóng góp quan trọng, quyết định vào sự phát triển của ngành du lịch thành phố và cả nước.

Trong bối cảnh mới với nhiều cơ hội và thách thức, Saigontourist Group sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường và vươn tầm quốc tế. Chúng tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 50 năm vững chắc, với đội ngũ nhân sự tâm huyết và chuyên nghiệp, Saigontourist Group sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới, khẳng định vị thế dẫn đầu bằng khát vọng vươn mình, tiến xa và bay cao cùng đất nước".