Saigontourist Group tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam 29/08/2025 17:13

(PLO)- Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) vinh dự đồng hành cùng TP.HCM tham gia các hoạt động triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025) (tên gọi ý nghĩa, ngắn gọn cho sự kiện đặc biệt này là A80). Sự kiện diễn ra từ ngày 28-8 đến 05-9-2025 tại Trung tâm triển lãm quốc gia, Hà Nội.

Sự kiện này không chỉ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là cơ hội để Saigontourist Group giới thiệu văn hóa, ẩm thực và du lịch đặc trưng của TP.HCM đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Với vai trò đại diện cho thành phố, đồng hành cùng TP.HCM (bao gồm cả tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), Saigontourist Group mang đến một không gian trưng bày và trải nghiệm đa dạng, phong phú.

Phát biểu về sự kiện này, ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group, chia sẻ: “Tham gia sự kiện A80 là một niềm vinh dự và tự hào to lớn của Saigontourist Group. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ hội để Saigontourist Group – 50 năm vươn mình cùng đất nước tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố và đất nước. Chúng tôi mang đến sự kiện này những gì tinh túy nhất của văn hóa, ẩm thực phương Nam, nét văn hóa ẩm thực đặc trưng nhất của TP.HCM, góp phần lan tỏa giá trị Việt, đồng thời thể hiện năng lực và kinh nghiệm của một tập đoàn du lịch hàng đầu, sẵn sàng đảm nhiệm những sứ mệnh quan trọng mang tầm vóc quốc gia”.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác hoạt động Không gian Văn hóa Ẩm thực TP.HCM trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Tại sự kiện, Saigontourist Group tham gia các hoạt động chính, bao gồm triển lãm thành tựu, dịch vụ, thương hiệu Saigontourist Group cùng Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch; tổ chức các gian hàng triển lãm, hoạt động kết nối dịch vụ tour tuyến, tặng quà, tương tác dành cho khách tham quan tại không gian triển lãm thành tựu văn hóa – kinh tế – xã hội – du lịch – ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh tại khu Đông.

Về văn hóa ẩm thực, Saigontourist Group đồng hành cùng TP.HCM giới thiệu văn hóa, ẩm thực tại toa tàu “Hạnh phúc” số 29 trong Chuyến tàu Ẩm thực ba miền tại khu Tây; Saigontourist Group được giao chủ trì tham gia Không gian văn hóa ẩm thực TP.HCM tại khu Đông, giới thiệu tinh hoa ẩm thực Sài Gòn – TP.HCM với các món chủ lực như Sài Gòn cà phê sữa đá, bánh mì Sài Gòn, cơm tấm Sài Gòn, bánh khọt Vũng Tàu, bánh bèo bì Bình Dương … hòa quyện không khí lễ hội với các tiết mục biểu diễn showmanship, cắt tỉa rau củ quả, thắt là dừa nghệ thuật, nặn tò he dân gian, đờn ca tài tử cải lương, biểu diễn diều, vẽ nón lá…với sự góp mặt của các đơn vị thành viên chủ lực trong các lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ẩm thực và lữ hành, bao gồm các khách sạn Rex Sài Gòn, Grand Sài Gòn, Majestic Sài Gòn, Continental Sài Gòn, Kim Đô, Làng Du lịch Bình Quới, Trường Du lịch & Khách sạn Saigontourist (STHC) và Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist.

Đến với sự kiện A80, khách sạn Rex Sài Gòn phục vụ các món ăn mang đậm dấu ấn Sài Gòn và miền Tây Nam Bộ như phá lấu – bánh mì, cơm tấm sườn – bì, bún nem nướng, thịt nướng, ốc hấp lá sả và trà trái cây Nam Bộ…

Khách sạn Grand Sài Gòn phục vụ thực khách các món “ăn chơi” vô cùng hấp dẫn như chả giò tôm hạt sen, bò nướng lá lốt, bánh mì bò lá lốt – bánh mì ba rọi muối Sài Gòn, bún thịt bò xào, bún chả giò và bún bò nướng lá lốt.

Trong khi đó, khách sạn Majestic Sài Gòn chinh phục thực khách bằng các món ăn “gây thương nhớ” như bún chả giò, nem nướng, gỏi cuốn Sài Gòn, chả giò tôm cua Nam Bộ, nem lụi Thủ Đức – bánh hỏi, xôi mặn Gia Định, xoài bằm cơm nắm khô cá dứa và trà tắc xí muội hạt chia.

Các đầu bếp đến từ khách sạn Continental Sài Gòn nâng tầm ẩm thực đường phố với bánh mì thịt nướng, bánh mì bì, bún thịt nướng, cơm chiên đùi gà, đùi gà chiên sốt mắm tỏi cùng các món đồ uống giải nhiệt như chè sen hạnh nhân, nước đào, táo hộp ...

Khách sạn Kim Đô giới thiệu các món ăn dân dã miền Đông và Tây Nam Bộ như khô cá đù Cần Giờ – cơm nếp chiên giòn, bánh mì chả cá Vũng Tàu, bún thịt heo xào – chả giò Sài Gòn, gỏi cá linh non miền Tây và bánh tráng trộn thập cẩm Sài Gòn.

Phục vụ tại cả khu Đông và khu Tây trong Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, suốt những ngày diễn ra sự kiện A80, Làng Du lịch Bình Quới sẽ mang đến một làn gió ẩm thực phóng khoáng với các món bò bía Sài Gòn, gỏi đu đủ tai heo tôm, bún chả giò Nam Bộ, bánh canh tôm tích Cần Giờ, chè bà ba – chè bắp, chè trôi nước tam sắc, chè đậu xanh phổ tai, tàu hũ nước đường và bánh chuối hấp nước dừa … với hương vị rất Sài Gòn.

Trường STHC góp thêm bộ sưu tập các món ăn dân dã và đồ uống mang tính sáng tạo. Có thể kể như bánh mì da beo, bánh bò thốt nốt, bánh da lợn; cà phê muối, cà phê lá nếp, cà phê Tiramisu, cà phê sữa 3 tầng, bạc xỉu sương sáo, cacao muối hồng, cacao dừa, cacao sầu riêng, cacao trân châu đường đen, cacao biscuite, trà sữa gạo rang làng ta, trà sen vàng, trà mãng cầu me rim, trà xanh lá nếp, trà chanh dây bạc hà, trà long nhãn hạt chia cùng các loại sinh tố và chè.

Bên cạnh đó, tại khu vực triển lãm, Saigontourist Group cùng Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist giới thiệu đến công chúng các sản phẩm, dịch vụ đa dạng của hệ thống Saigontourist Group, đặc biệt là chùm tour du lịch khám phá vùng đất phương Nam và TP.HCM mới, hướng đến việc thu hút du khách các vùng miền và khách quốc tế cùng các hoạt động tương tác, kết nối, tặng quà cho khách tham quan.

Việc được lựa chọn đại diện cho TP.HCM tham gia sự kiện A80 một lần nữa khẳng định vị thế và uy tín của Saigontourist Group trong ngành du lịch Việt Nam. Tự hào 50 năm vươn mình cùng đất nước, Saigontourist Group luôn được tín nhiệm là đối tác tin cậy trong các sự kiện lớn mang tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Gần đây nhất, Saigontourist Group đã vinh dự hỗ trợ công tác hậu cần cho Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 và Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2025). Sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn trong việc phục vụ các đoàn khách cấp cao, cùng với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại đã giúp Saigontourist Group hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ này.

Để góp phần vào sự thành công của Đại lễ Vesak 2025, Saigontourist Group đã huy động trên 300 nhân sự có chuyên môn về hướng dẫn, lễ tân, phục vụ đầy nhiệt huyết và mong muốn được chia sẻ, đóng góp từ Khối Văn phòng Tổng Công ty và 12 đơn vị thành viên. Đảm trách công tác hậu cần phục vụ các đoàn đại biểu tham dự sự kiện trọng đại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với số lượng đại biểu lên đến hàng vạn người, bao gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ qua các thời kỳ, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo và đại biểu các tỉnh, thành, các cán bộ, chiến sĩ, những người trực tiếp tham gia và góp phần làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975 cùng các nhân sĩ trí thức và các đoàn đại biểu, phóng viên báo chí quốc tế, Saigontourist Group đã cung cấp các dịch vụ toàn diện trước, trong và sau sự kiện.

Saigontourist Group đã từng phục vụ thành công công tác hậu cần toàn diện các sự kiện quy mô lớn, tầm cỡ thế giới, trong đó tiêu biểu nhất là các sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị cấp cao ASEAN, các kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc…