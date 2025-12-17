Du lịch Tết 2026: Khách Việt chuộng tour ngắn ngày, trải nghiệm độc lạ 17/12/2025 11:19

(PLO)- Khách Việt sẵn sàng chi đậm cho các tour du lịch ngắn ngày, ưu tiên trải nghiệm độc đáo, khác biệt như săn cực quang, đây được xem là xu hướng mới của thị trường Tết năm nay.

Thị trường du lịch Tết 2026 đang nóng lên sớm, phản ánh sức mua tăng mạnh và sự dịch chuyển rõ nét trong hành vi du khách Việt. Không chỉ đông khách hơn, mùa Tết năm nay còn cho thấy "gu" du lịch mới: đi ngắn ngày, chi tiêu cao hơn và ưu tiên trải nghiệm khác biệt, có chiều sâu.

Chi nhiều hơn cho trải nghiệm khác biệt

Thị trường du lịch mùa Giáng sinh, Tết Dương lịch và hướng tới Tết Nguyên đán 2026 đang bước vào giai đoạn sôi động nhất. Nhu cầu đặt tour của du khách Việt tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc quốc tế.

Ghi nhận từ Công ty Lữ hành Vietluxtour, sức mua tour mùa lễ cuối năm tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ. Các tour quốc tế có mức giá trung bình 12-18 triệu đồng/người đang chiếm ưu thế. Du khách tập trung vào những điểm đến quen thuộc nhưng giàu trải nghiệm mùa đông như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Song song đó, du lịch nội địa tiếp tục giữ vai trò "trụ cột" với các sản phẩm từ 4,9 - 8,5 triệu đồng/người, thu hút khách đến Phú Quốc, Phan Thiết, Đà Lạt, Đà Nẵng - Hội An, Hà Giang và Sa Pa.

Ở mảng outbound, cao điểm cuối năm ghi nhận sáu thị trường nổi bật gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore - Malaysia, Trung Quốc và châu Âu. Trong đó, Tây Âu trở thành điểm sáng nhờ không khí lễ hội và mùa mua sắm cuối năm.

"Xu hướng du lịch của người Việt đang nghiêng về những hành trình ngắn ngày, chú trọng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm theo chủ đề mùa đông, ánh sáng, tuyết và nghệ thuật", đại diện công ty chia sẻ.

Mùa cuối năm, du khách chuộng các tour săn bắc cực quang. Ảnh: Kevin Phan.

Bà Hoàng Thùy Linh, Phó Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Lữ hành Saigontourist, cho biết mùa Giáng sinh và năm mới năm nay xuất hiện xu hướng khởi hành sớm. Du khách ưu tiên các chuyến đi kéo dài 4-8 ngày, tìm đến những điểm đến mới lạ, giàu giá trị trải nghiệm. Các tuyến du thuyền như Ovation of the Seas (Singapore - Penang - Phuket) cùng chuỗi điểm đến tại Trung Quốc như Cáp Nhĩ Tân, Trùng Khánh, Thượng Hải, Cửu Trại Câu và các trấn cổ tiếp tục nằm trong nhóm được quan tâm nhiều.

Đáng chú ý, mùa lễ hội năm nay chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các tour trải nghiệm đặc thù, nổi bật là săn bắc cực quang, tour du mục và du thuyền. Những hành trình đến Nga, Canada hay Mông Cổ cho thấy du khách Việt ngày càng tìm kiếm các giá trị khác biệt, mang tính khám phá và chiều sâu văn hóa.

Các điểm đến trượt tuyết ở Nhật Bản cũng được lựa chọn. Ảnh: TST.

Ở góc nhìn du khách, anh Trần Minh Quân (ngụ phường An Khánh, TP.HCM), cho rằng các tour theo chủ đề tuyết, ánh sáng hay săn bắc cực quang mang lại những cảm xúc rất khác so với các chuyến đi thông thường. "Chi phí có thể cao hơn, nhưng đổi lại là trải nghiệm hiếm, có dấu ấn cá nhân. Các tour không quá dài, lịch trình vừa phải nhưng mỗi ngày đều mang lại cảm xúc mới”, anh Quân chia sẻ.

Các tuyến tàu quốc tế không chỉ kết nối điểm đến mà còn mang đến những trải nghiệm du hành độc đáo. Ảnh: THU TRINH.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Vietravel, cho biết du lịch dịp Tết những năm gần đây duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Riêng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, du lịch nội địa phục vụ khoảng 12,5 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ. Điều này kéo theo doanh thu và công suất phòng tại nhiều điểm đến cùng tăng.

Tái cấu trúc sản phẩm du lịch Việt Nam

Từ bức tranh sôi động của du lịch Tết, có thể thấy rõ vai trò ngày càng quan trọng của hệ thống sản phẩm trong việc dẫn dắt thị trường. Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu khẳng định thời gian qua, sản phẩm du lịch Việt Nam đã có bước phát triển đáng ghi nhận cả về quy mô lẫn chất lượng. Nhiều loại hình mới được hình thành, sản phẩm ngày càng đa dạng, gắn với khai thác giá trị văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực, di sản và đời sống cộng đồng. Qua đó, ngành du lịch đã góp phần gia tăng lượng khách, doanh thu và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam, đặc biệt trong các mùa cao điểm như Tết Nguyên đán.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, trong bối cảnh du lịch thế giới chuyển dịch mạnh sang phát triển xanh, kinh tế trải nghiệm và kinh tế ban đêm, ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh việc phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam cần được tiếp cận theo hướng tích hợp, đa giá trị. Việc này cần lấy chất lượng, tính bền vững và trải nghiệm du khách làm trung tâm.

Theo đó, hoàn thiện thể chế, chính sách được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển sản phẩm du lịch. Các cơ chế cần linh hoạt, sát thực tiễn từng vùng, từng loại hình, đặc biệt với các mô hình mới như du lịch xanh, du lịch nông thôn, du lịch đêm và du lịch y tế.

Ngành Du lịch Việt Nam chú trọng du lịch đêm. Ảnh: THU TRINH.

Song song đó, ngành du lịch cần tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình sản phẩm du lịch đặc trưng, ưu tiên nguồn lực cho các sản phẩm chủ lực để hình thành thương hiệu rõ nét, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp.

Một hướng đi quan trọng khác là nâng cao giá trị trải nghiệm cho du khách. Điều này thực hiện thông qua phát triển các sản phẩm gắn với văn hóa, ẩm thực, lễ hội, nghệ thuật, âm nhạc, thời trang, điện ảnh và công nghệ sáng tạo.

Bên cạnh đó, cần phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý điểm đến, phát triển sản phẩm và xúc tiến quảng bá. Cuối cùng, theo ông Siêu, việc tăng cường hợp tác quốc tế thông qua kết nối, trao đổi kinh nghiệm và liên kết sản phẩm sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.