Hàng trăm người dân và du khách cùng làm sạch bãi biển Phú Quốc mùa gió chướng 04/01/2026 12:22

(PLO)- Mùa gió chướng hàng năm mang theo lượng lớn lục bình, rong biển và rác vụn từ vịnh Thái Lan dạt vào bờ. Tại Bãi Kem, hàng trăm nhân sự của Sun Group và du khách từ rạng sáng đến đêm khuya, dọn rác làm sạch bãi biển, giữ gìn cảnh quan những ngày đầu năm 2026.

Những ngày đầu năm 2026, Phú Quốc bước vào mùa gió chướng (mùa gió Đông Bắc), hải lưu mang theo lượng lớn cây khô, rong biển, lục bình và rác thải từ vịnh Thái Lan dạt vào bờ. Bãi Kem và nhiều bãi biển đẹp tại đảo đang đối mặt với lượng lớn rác "từ trên trời rơi xuống".

Đây là hiện tượng rác theo mùa gió mà năm nào đảo ngọc Phú Quốc cũng phải đối mặt.

Trước thực tế đó, hàng trăm cán bộ, nhân sự của Tập đoàn Sun Group tại Phú Quốc cùng hệ thống các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Bãi Kem đã đồng loạt ra quân, tăng cường làm sạch bãi biển nhằm đảm bảo cảnh quan, môi trường và trải nghiệm của du khách.

Cán bộ nhân viên cảnh quan túc trực hàng giờ để thu gom rác trôi dạt, đảm bảo vẻ sạch, đẹp cho bãi Kem.

Theo đại diện các đơn vị, công tác thu gom rác và rong biển được triển khai liên tục từ 4h sáng đến 23h đêm mỗi ngày. Riêng tại khu vực Bãi Kem, số lượng nhân sự cây xanh và vệ sinh môi trường được tăng cường, duy trì trung bình từ 90–110 người mỗi ngày để xử lý rác từ biển dạt vào bờ. Trước hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh quan, nhiều du khách quốc tế cùng tham gia công tác làm sạch bãi biển.

Không chỉ là hoạt động ứng phó ngắn hạn, việc làm sạch bãi biển được xác định là nhiệm vụ thường xuyên trong suốt mùa gió chướng. Trước đó, ngay trong chiều ngày 1/1, các lực lượng đã khẩn trương thu gom, xử lý gần 2 tấn rác thải, góp phần nhanh chóng trả lại vẻ đẹp tự nhiên cho bãi biển.

Du khách quốc tế hào hứng tham gia chiến dịch làm sạch bãi biển.

Song song với nỗ lực của các đơn vị chuyên trách, Sun Group tại Phú Quốc cũng phát động chương trình “Vệ sinh biển 2026”, kêu gọi sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đảo. Hoạt động được tổ chức định kỳ vào các khung giờ sáng sớm và chiều muộn, thời điểm thủy triều và gió mùa tác động mạnh nhất đến bãi biển.

Từ tờ mờ sáng đến tối mịt cán bộ nhân viên Sun Group trên đảo Phú Quốc đã cùng nhau dọn dẹp bãi biển.

Đại diện Sun Group cho biết, việc chủ động, kiên trì làm sạch bãi biển không chỉ nhằm giữ gìn hình ảnh điểm đến Phú Quốc xanh – sạch – đẹp trong mắt du khách, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường và cộng đồng địa phương. “Mỗi hành động nhỏ hôm nay đều góp phần bảo vệ giá trị thiên nhiên và phát triển du lịch bền vững cho đảo Ngọc”, vị đại diện nhấn mạnh.

Giữa mùa gió chướng khắc nghiệt, hình ảnh hàng trăm con người miệt mài dọn rác từ sáng sớm đến đêm muộn đã trở thành minh chứng rõ nét cho nỗ lực chung tay gìn giữ biển xanh Phú Quốc, vì tương lai lâu dài của điểm đến này.