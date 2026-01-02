Ba Na Hills tung chính sách vé cáp treo không giới hạn số lần lên cáp trong 3 ngày 02/01/2026 11:31

(PLO)- Kể từ ngày 1-1-2026, mỗi tấm vé cáp treo tại Sun World Ba Na Hills sẽ có hiệu lực lên tới 3 ngày liên tiếp. Đây là một chính sách vô cùng đột phá của khu du lịch, mang đến cho du khách “đặc quyền” lên xuống cáp treo không giới hạn số lần trong suốt 72 giờ tính từ ngày đầu tiên sử dụng.

Với chính sách này, người dân Đà Nẵng sẽ được hưởng mức giá ưu đãi đặc biệt là 650.000 VNĐ đối với người lớn và 550.000 VNĐ đối với trẻ em và người cao tuổi. Trong khi đó, du khách ngoại tỉnh có thể sở hữu tấm vé "quyền năng" này với mức giá 1.000.000 VNĐ cho người lớn và 800.000 VNĐ cho trẻ em và người cao tuổi.

Đặc biệt, tấm vé này không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là “chìa khóa vàng” mở ra toàn bộ hệ sinh thái giải trí đẳng cấp trên đỉnh Bà Nà. Giá vé trên đã bao gồm hầu hết các dịch vụ giải trí miễn phí tại khu vui chơi trong nhà Fantasy Park, chuyến tàu hỏa leo núi lãng mạn, trải nghiệm Lâu đài Mặt Trăng kỳ bí, chiêm ngưỡng Thác Thần Mặt trời hoành tráng, khám phá Quảng trường Nhật thực đầy lãng mạn cùng hành trình chiêm ngưỡng Cầu Vàng danh tiếng hay dạo bước giữa vườn hoa rực rỡ bốn mùa tại Bà Nà.

Du khách rạng rỡ lưu lại khoảnh khắc đẹp tại Cầu Vàng, tận hưởng lịch trình tham quan linh hoạt.

Chính sách giá vé mới mang đến những giá trị đột phá, giúp hành trình của du khách trở nên hoàn hảo hơn, linh hoạt hơn và tiện lợi hơn. Với hiệu lực 3 ngày, du khách có thể thong dong tận hưởng thế giới giải trí đẳng cấp với hơn 100 trải nghiệm độc đáo, từ vui chơi, show diễn đến ẩm thực và lễ hội mà không còn phải "chạy đua" với thời gian. Du khách cũng có thể chủ động sắp xếp lịch trình, linh hoạt thay đổi điểm đến dựa theo thời tiết để luôn sở hữu những khung hình đẹp nhất.

Du khách hào hứng tay trong tay hòa mình vào trải nghiệm giải trí tại Làng Pháp.

Điều làm nên sức hút khó cưỡng cho chính sách mới chính là những giá trị cộng thêm đầy hấp dẫn. Mỗi du khách khi mua vé sẽ được tặng ngay một voucher quy đổi sang 500ml bia tươi hoặc đồ ăn nhanh tại hệ thống nhà hàng quy định, giúp hành trình khám phá thêm phần trọn vẹn. Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm từ 01/06 đến 01/07/2026, những du khách lên cáp trước 08h00 vào ngày đầu tiên sử dụng vé sẽ nhận thêm một coupon trị giá 100.000 VNĐ để tự do sử dụng cho các dịch vụ ẩm thực hoặc trò chơi bất kỳ tại khu du lịch.

Các nghệ sĩ quốc tế mang đến không khí lễ hội tưng bừng qua những vũ điệu vui nhộn.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày sắp tới chính là thời điểm vàng để du khách tận dụng chính sách vé mới này. Bà Nà Hills lúc này khoác lên mình diện mạo lễ hội rực rỡ với những đại cảnh trang trí mang hơi thở châu Âu hiện đại. Không chỉ dừng lại ở cảnh sắc, không gian nghệ thuật tại đây sẽ trở nên sống động hơn bao giờ hết với chuỗi show diễn đẳng cấp diễn ra liên tục vào nhiều khung giờ trong ngày. Đặc biệt, dịp này chuỗi show diễn hot nhất mùa hè đã ‘tái xuất” phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ.

“Solar Warriors” khuấy động khán giả bằng màn trống đầy uy lực.

Du khách có thể bắt gặp những màn trình diễn Cancan rộn ràng, những điệu nhảy cuốn hút của những cô gái, chàng trai từ làng quê châu Âu của show “Happy Fair”, màn trình diễn mạnh mẽ và quyến rũ của những chiến binh dũng mãnh show "Solar Warriors" tại Đấu trường Thần Mặt trời, hay đắm chìm trong sự huyền bí của show diễn Carabet "After Glow" vừa được tăng cường diễn 3 suất vào 3 khung giờ (13h30-15h30-18h30) tại Beer Plaza... Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ điệu và các nghệ sĩ quốc tế sẽ biến hành trình khám phá Bà Nà của du khách thành một bữa tiệc đa giác quan thực thụ.

Vẻ đẹp tráng lệ của Lâu đài Mặt Trăng dưới ánh hoàng hôn.

Có thể nói, qua 15 năm phát triển, Sun World Ba Na Hills vẫn luôn giữ vững vị thế là một "miền tiên cảnh" nơi hạ giới với không khí trong lành, cảnh sắc núi rừng kỳ vỹ, không gian châu Âu cổ kính và một thế giới trải nghiệm đa dạng và không ngừng đổi mới. Việc áp dụng chính sách vé 3 ngày không giới hạn lượt đi không chỉ khẳng định cam kết lấy khách hàng làm trung tâm, mà còn biến Sun World Ba Na Hills thành điểm đến mà du khách có thể thong dong tận hưởng, để mỗi khoảnh khắc trôi qua đều là những ký ức tuyệt đẹp không thể nào quên.