Sun Group khởi công loạt dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư lên tới gần 150.000 tỷ đồng 18/12/2025 20:09

(PLO)- Ngày mai (19-12), trong không khí khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trọng điểm trên cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Sun Group sẽ đồng loạt khởi công 5 công trình quy mô lớn, với tổng mức đầu tư lên tới 148.653 tỷ đồng.

Loạt dự án “điểm nhấn” của Sun Group sẽ được khởi công vào ngày 19-12-2025.

Phú Quốc là điểm đến đầu tiên của Việt Nam có tàu điện đô thị LRT

Dự án tuyến tàu điện đô thị LRT Phú Quốc giai đoạn I với tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng, là công trình hạ tầng giao thông chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch – dịch vụ – sự kiện quốc tế và cũng giúp đảo Ngọc trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam sở hữu tuyến tàu điện LRT.

Tuyến LRT có chiều dài gần 18 km, tốc độ 70–100 km/h, công suất vận chuyển 4.500 khách/giờ, gồm 0,78 km trên cao, 14,81 km trên mặt đất và 2 km đi ngầm, kết nối trực tiếp Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc với Đại lộ APEC, dẫn thẳng tới Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, bảo đảm khả năng kết nối nhanh, thuận tiện cho các sự kiện tầm cỡ quốc tế, đáp ứng tiêu chuẩn giao thông thông minh và an toàn vận hành.

Phú Quốc là nơi đầu tiên của Việt Nam có tàu điện đô thị LRT.

Tuyến sẽ có 6 nhà ga, trong đó 5 ga mặt đất và 1 ga ngầm tại Trung tâm Hội nghị APEC. Khi hoàn thành vào quý II-2027, dự án được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông, thúc đẩy chuyển dịch sang giao thông công cộng xanh, đồng thời nâng tầm hình ảnh Phú Quốc hiện đại, thông minh, tiệm cận chuẩn mực của các điểm đến hàng đầu khu vực và thế giới.

Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino trị giá hơn 2 tỷ USD tại Vân Đồn

Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino tại Khu kinh tế Vân Đồn có tổng diện tích 244,45 ha, tổng mức đầu tư lên tới 2 tỷ USD (khoảng 51.000 tỷ đồng), được quy hoạch với mục tiêu xây dựng một siêu tổ hợp du lịch giải trí nghỉ dưỡng có thưởng cao cấp (thí điểm cho người Việt), với các hoạt động chính: kinh doanh casino, du lịch, khách sạn, resort, condotel và nhà phố thương mại, trung tâm thương mại, văn phòng, trung tâm hội nghị, hội thảo, các cơ sở thể dục thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao…

Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino tại Khu kinh tế Vân Đồn.

Ngoài điểm nhấn đáng chú ý là hoạt động casino cao cấp, dự án còn tích hợp các loại hình du lịch – nghỉ dưỡng – dịch vụ, để tạo thành một hệ sinh thái khép kín, hướng tới đối tượng khách quốc tế và tầng lớp trung lưu, thượng lưu trong nước. Siêu tổ hợp này cũng sẽ là nơi quy tụ các show diễn nghệ thuật quốc tế quy mô lớn, những điểm chơi giải trí sôi động cả ngày lẫn đêm, kỳ vọng đưa Vân Đồn trở thành điểm đến có sức hút tương tự như Macau (Trung Quốc) hay Las Vegas (Mỹ).

Tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - “huyết mạch” mới cho thủ đô

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội là công trình hạ tầng giao thông mang ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển không gian vùng Thủ đô và khu vực Bắc Ninh – Hà Nội.

Tuyến đường sẽ đi qua địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, có mặt cắt ngang lên tới 120m, tổng chiều dài trên địa bàn Hà Nội khoảng 13,55km, bao gồm cả đoạn xây mới và đoạn mở rộng trùng tuyến hiện hữu, cùng các nhánh kết nối với đường dẫn cầu Tứ Liên với tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo kết nối ngắn nhất, hiện đại nhất từ Sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giảm tải cho Sân bay Nội Bài và mở ra không gian phát triển kinh tế – xã hội mới cho khu vực cửa ngõ Thủ đô.

Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch

Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch có tổng mức đầu tư 4.665 tỷ đồng, là công trình hạ tầng – cảnh quan quan trọng, góp phần tái cấu trúc không gian đô thị, tạo dựng một trục cảnh quan xanh mang tính biểu tượng và nâng cao chất lượng sống cho khu vực trung tâm Hà Nội.

Phối cảnh dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch nhìn từ trên cao.

Khu vực hai bên sông Tô Lịch sẽ được cải tạo toàn diện hệ thống sân đường, vỉa hè, quảng trường, đường dạo bộ, đường xe đạp, bãi đỗ xe, sân chơi và sân thể thao, hình thành chuỗi không gian công cộng liên hoàn, an toàn và giàu tính thẩm mỹ.

Song song là các công trình kiến trúc điểm nhấn như cầu đi bộ nghệ thuật, bến thuyền, đài vọng cảnh, không gian trưng bày, dịch vụ cà phê – nhà hàng… Bên cạnh đó, dự án sẽ bổ sung nhiều lớp cây bóng mát, cây thủy sinh và thảm xanh, góp phần cải thiện môi trường, chống xói mòn và phục hồi hệ sinh thái sông Tô Lịch.

Cụm dự án An Tây quy mô nhất TP. HCM

Tọa lạc tại phường Tây Nam và phường Phú An, cụm 4 dự án An Tây có tổng quy mô 724 ha, tổng vốn đầu tư 51.160 tỷ đồng, định hướng hình thành trung tâm đô thị – cảng hiện đại, góp phần mở rộng không gian phát triển cho TP.HCM.

Toàn cảnh cụm “cảng thị” An Tây rộng 724 ha vừa được chính thức khởi động.

Sở hữu vị trí chiến lược hiếm có tại tâm điểm kết nối các trục giao thông trọng yếu, cụm dự án nằm trên vòng cung liên kết của Vành đai 4, tuyến ĐT.744, tuyến đường sắt đô thị trong tương lai và đặc biệt là trục giao thông thủy sông Sài Gòn. Hệ thống này không chỉ tăng cường kết nối TP.HCM với Bình Dương (cũ), Đồng Nai, Long An mà còn mở ra dư địa phát triển logistics và du lịch sông nước liên vùng.

Điểm nhấn công trình kiến trúc cao tầng hài hòa cùng không gian đô thị xanh, bền vững.

Mỗi khu đô thị trong cụm dự án mang một bản sắc riêng. Bắc An Tây là điểm nhấn kiến trúc hiện đại với công trình cao tầng biểu tượng; Đông An Tây định hình đô thị sinh thái với tỷ lệ cây xanh lớn và cơ cấu nhà ở đa dạng; Tây An Tây khai thác lợi thế ven sông với công viên cảnh quan quy mô lớn. Đặc biệt, Cảng Tổng hợp An Tây giữ vai trò động lực kinh tế của toàn khu, kết nối các tuyến vận tải thủy quan trọng, góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, nâng tầm vị thế khu vực trên bản đồ logistics phía Nam.

Đồng loạt khởi công những dự án quy mô, quan trọng, Sun Group tiếp tục khẳng định vị thế một doanh nghiệp phát triển du lịch hàng đầu Việt Nam, và là ví dụ điển hình cho cho vai trò của kinh tế tư nhân trong việc kiến thiết đất nước.