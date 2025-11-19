Chuyển giao hạ tầng sân bay Phú Quốc cho Sun Group, chuẩn bị APEC 2027 19/11/2025 16:43

UBND tỉnh An Giang, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng vụ hàng không miền Nam và Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) thuộc Tập đoàn Sun Group vừa họp và đi đến thống nhất phương án chuyển giao hạ tầng hàng không của ACV tại sân bay quốc tế Phú Quốc.

Theo đó, ACV chuyển giao nguyên trạng toàn bộ tài sản hiện có tại sân bay, bao gồm đường cất – hạ cánh, đường lăn, đường công vụ, công trình an ninh – khẩn nguy, hệ thống thiết bị bảo đảm hoạt động bay và các hạng mục hạ tầng liên quan. UBND tỉnh An Giang đóng vai trò điều phối, tiếp nhận tài sản từ ACV và chuyển giao ngay cho SAC theo cơ chế đặc thù do Bộ Tài chính hướng dẫn, nhằm bảo đảm thủ tục nhanh gọn và không làm gián đoạn vận hành sân bay.

Các bên họp bàn phương án chuyển giao hạ tầng hàng không của ACV tại sân bay quốc tế Phú Quốc.

SAC có trách nhiệm hỗ trợ toàn bộ giá trị còn lại của tài sản theo kết quả thẩm định do ACV cung cấp. Quy trình gồm ba bước: ACV xác nhận giá trị tài sản; UBND tỉnh chuyển đề nghị sang SAC trong ba ngày; SAC hoàn tất việc hỗ trợ tài chính cho ACV trong mười ngày. Hồ sơ pháp lý, kỹ thuật và chứng từ liên quan cũng sẽ được ACV bàn giao đầy đủ trong mười ngày.

Trong thời gian chuyển tiếp, ACV vẫn vận hành sân bay để bảo đảm hoạt động bay an toàn, liên tục. Chỉ khi SAC hoàn tất tiếp nhận toàn bộ tài sản và đáp ứng điều kiện chuyên ngành, quyền khai thác cảng mới được chuyển giao hoàn toàn.

Thoả thuận trên được xem là bước pháp lý then chốt để dự án mở rộng sân bay Phú Quốc bước sang giai đoạn thi công thực tế.

Trước đó, ngày 19-6, UBND tỉnh Kiên Giang giao SAC làm chủ đầu tư dự án sân bay Phú Quốc, với mục tiêu nâng công suất lên 20 triệu khách/năm. Đây là một trong năm dự án đạt và vượt tiến độ thuộc nhóm 21 dự án ưu tiên chuẩn bị cho APEC 2027.

Các bên cho biết, sau khi hoàn tất bàn giao, SAC và các cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng triển khai các hạng mục trọng điểm như nhà ga T2, đường băng mới, mở rộng sân đỗ và hệ thống phụ trợ, theo chỉ đạo tại cuộc làm việc với Chính phủ ngày 14-11.

Thỏa thuận này hoàn thiện trách nhiệm pháp lý giữa ACV, UBND tỉnh An Giang và SAC, đồng thời mở đường cho việc đẩy nhanh hạ tầng sân bay Phú Quốc – động lực then chốt để đón khách quốc tế và phục vụ APEC 2027.