Gia Lai đón những vị khách đầu tiên đến xông đất 01/01/2026 09:18

(PLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tặng hoa, chúc mừng những vị khách đầu tiên xông đất Năm du lịch Quốc gia 2026 trong ngày 01-01-2026.

Sáng 1-1-2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Cảng Hàng không Phù Cát, hãng hàng không Vietnam Airlines và Hiệp hội Du lịch tổ chức đón 35 vị khách trên chuyến bay đầu tiên đến Gia Lai nhân dịp Năm Du lịch Quốc gia 2026 do tỉnh này đăng cai tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, chia sẻ: "Đây là hoạt động thường niên của ngành du lịch, thể hiện nét văn hóa thân thiện hiếu khách của người dân Gia Lai".

Tỉnh Gia Lai vui mừng chào đón các vị khách từ khắp mọi miền Tổ quốc và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng và có những trải nghiệm tại Gia Lai - điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, hấp dẫn. Đây cũng là cơ hội gắn kết giữa phát triển du lịch với ngành hàng không.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón những vị khách đầu tiên xông đất Năm Du lịch Quốc gia 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức.

Đồng thời, hy vọng trong thời gian tới, hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ khai thác những đường bay và chuyến bay mới với chất lượng cao, phục vụ du khách đến Gia Lai nhân Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Năm 2026, tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực phát triển toàn diện ngành du lịch tỉnh.

Sự kiện sẽ giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng. Thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, phấn đấu đón 15 triệu lượt khách năm 2026, doanh thu 35.000 tỉ đồng.