Cận cảnh nồi đồng cổ được trả giá 400 triệu đồng ở Thanh Hóa 05/01/2026 13:10

(PLO)- Chiếc nồi đồng khổng lồ được sử dụng trong các dịp sinh hoạt cộng đồng hoặc cho người dân trong làng mượn mỗi khi có đám hiếu, hỷ ở xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa.

Suốt nhiều năm qua, du khách thập phương khi đến tham quan Khu du lịch thác Hiêu ở thôn Ấm Hiêu, xã Cổ Lũng, Thanh Hóa thường ghé thăm gia đình ông Hà Văn Sỹ (55 tuổi) để chiêm ngưỡng chiếc nồi đồng cổ có kích thước lớn hiếm thấy.

Chiếc nồi có đường kính khoảng 1m, nặng gần 1 tạ, được xem là một trong những hiện vật cổ quý hiếm còn sót lại của địa phương. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trải qua hơn trăm năm, chiếc nồi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gắn liền với đời sống sinh hoạt cộng đồng, từng được sử dụng trong các dịp lễ, hội hoặc cho các hộ dân trong thôn mượn mỗi khi tổ chức đám cưới, đám tang. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

“Ngày xưa, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Mỗi khi trong làng có đám hiếu hay đám cưới, các gia đình thường mượn nồi về nấu ăn để mời cả làng” - ông Sỹ chia sẻ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo ông Sỹ, đến nay không ai biết chính xác chiếc nồi được đúc từ thời điểm nào. Tuy nhiên, trên vành nồi vẫn còn lưu lại những dòng chữ chạm nổi bằng cả chữ quốc ngữ và chữ tượng hình, dù đã mờ theo thời gian.

Trong đó có các thông tin như “1921”, “Cổ Lũng tổng”, được cho là liên quan đến thời điểm đúc và chủ sở hữu ban đầu của chiếc nồi. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Sỹ cho biết, trước kia toàn xã Cổ Lũng có khoảng 6–7 chiếc nồi đồng lớn tương tự. Tuy nhiên, theo thời gian, do không còn nhu cầu sử dụng và thiếu ý thức bảo tồn, nhiều gia đình đã đem bán đi, hiện chỉ còn duy nhất chiếc nồi của gia đình ông được lưu giữ.

Dù có không ít người hỏi mua, trong đó từng có một giám đốc ngân hàng trả giá lên tới 400 triệu đồng, ông Sỹ vẫn kiên quyết không bán chiếc nồi. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Nói về lý do giữ lại chiếc nồi, ông Sỹ bày tỏ: “Tôi muốn lưu giữ chiếc nồi như một kỷ vật của làng. Đây không chỉ là tài sản vật chất mà còn là giá trị văn hóa, là món quà để con cháu mai sau hiểu và trân trọng truyền thống của quê hương”.

Thôn Ấm Hiêu, xã Cổ Lũng, Thanh Hóa một buổi sáng yên bình. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trao đổi với PLO, ông Hà Văn Kiên, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Cổ Lũng, Thanh Hóa cho biết, hiện địa phương chưa có điều kiện đầu tư khu lưu giữ, trưng bày các hiện vật văn hóa.

Gia chủ sử dụng thép xoắn buộc chiếc nồi khổng lồ vào cột để chống trộm. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

“Trong thời gian chờ các cơ quan chức năng đánh giá và xem xét công nhận giá trị, chính quyền địa phương đang vận động người dân tiếp tục gìn giữ các hiện vật, coi đây là tài sản chung của cộng đồng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống và cội nguồn” - ông Kiên thông tin.