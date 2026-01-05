Cận cảnh nồi đồng cổ được trả giá 400 triệu đồng ở Thanh Hóa

Suốt nhiều năm qua, du khách thập phương khi đến tham quan Khu du lịch thác Hiêu ở thôn Ấm Hiêu, xã Cổ Lũng, Thanh Hóa thường ghé thăm gia đình ông Hà Văn Sỹ (55 tuổi) để chiêm ngưỡng chiếc nồi đồng cổ có kích thước lớn hiếm thấy.
Theo ông Sỹ, đến nay không ai biết chính xác chiếc nồi được đúc từ thời điểm nào. Tuy nhiên, trên vành nồi vẫn còn lưu lại những dòng chữ chạm nổi bằng cả chữ quốc ngữ và chữ tượng hình, dù đã mờ theo thời gian.
Ông Sỹ cho biết, trước kia toàn xã Cổ Lũng có khoảng 6–7 chiếc nồi đồng lớn tương tự. Tuy nhiên, theo thời gian, do không còn nhu cầu sử dụng và thiếu ý thức bảo tồn, nhiều gia đình đã đem bán đi, hiện chỉ còn duy nhất chiếc nồi của gia đình ông được lưu giữ.
Nói về lý do giữ lại chiếc nồi, ông Sỹ bày tỏ: “Tôi muốn lưu giữ chiếc nồi như một kỷ vật của làng. Đây không chỉ là tài sản vật chất mà còn là giá trị văn hóa, là món quà để con cháu mai sau hiểu và trân trọng truyền thống của quê hương”.
Trao đổi với PLO, ông Hà Văn Kiên, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Cổ Lũng, Thanh Hóa cho biết, hiện địa phương chưa có điều kiện đầu tư khu lưu giữ, trưng bày các hiện vật văn hóa.
“Trong thời gian chờ các cơ quan chức năng đánh giá và xem xét công nhận giá trị, chính quyền địa phương đang vận động người dân tiếp tục gìn giữ các hiện vật, coi đây là tài sản chung của cộng đồng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống và cội nguồn” - ông Kiên thông tin.