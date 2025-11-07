Tour Tết 2026 'nóng' sớm, ngành du lịch tăng tốc cuối năm 07/11/2025 10:17

(PLO)- Để bứt phá trong những tháng cuối năm, ngành du lịch vẫn cần triển khai những giải pháp chiến lược. Các giải pháp này bao gồm phát triển sản phẩm đặc thù, liên kết doanh nghiệp, tận dụng chính sách visa và kết nối hàng không thuận lợi.

Tháng 10, Việt Nam đón 1,73 triệu lượt khách quốc tế. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong lịch sử so với cùng kỳ các năm trước. Cùng với đó, nhu cầu đặt tour Tết 2026 cũng tăng mạnh, cho thấy triển vọng sôi động cho thị trường cuối năm. Thị trường này đặc biệt nhộn nhịp tại các TP lớn, các điểm du lịch biển và tàu biển.

Khách mua tour Tết sớm từ 1-2 tháng

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Công ty Vietluxtour ghi nhận lượng khách tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn khách chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ, Úc và Đông Bắc Á. Đây là những thị trường có hành vi du lịch ít chịu ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ, ưa chuộng dịch vụ phân khúc trung, cao cấp.

Song song đó, Công ty Lữ hành Saigontourist cũng đẩy mạnh khai thác du lịch tàu biển. Trong hai tháng cuối năm (11 và 12), doanh nghiệp dự kiến đón 9 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 25.000 du khách đa quốc tịch. Tính đến hết năm 2025, Saigontourist dự kiến phục vụ tổng cộng 75.000 khách tàu biển theo các hành trình tại TP.HCM, miền Tây và miền Trung.

Không chỉ đón khách quốc tế đến Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành còn tăng cường khai thác du lịch đường biển hai chiều. Doanh nghiệp đưa du khách Việt Nam trải nghiệm “thành phố nổi trên biển” qua các hành trình du thuyền cao cấp dịp Giáng sinh và Tết Bính Ngọ 2026.

Các doanh nghiệp lữ hành tăng cường khai thác du lịch đường biển hai chiều. Ảnh: TT.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty Vietluxtour, cho biết để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, công ty đã tăng cường khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ. Từ quý III-2025 đến hết quý I-2026, công ty cũng liên tục đào tạo nhân lực.

Cùng với đó, việc đổi mới và tối ưu hóa sản phẩm du lịch được chú trọng. Công ty đặc biệt quan tâm các loại hình du lịch công vụ, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch xanh. Các sản phẩm này hướng đến thị trường ngách như khách trung niên Nhật Bản, Bắc Âu cùng phân khúc sinh viên, chuyên gia từ Đông Nam Á.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa Tết 2026 với kế hoạch tiếp thị, kinh doanh được triển khai sớm. Kế hoạch này nhằm tiếp cận hiệu quả các thị trường nội địa và quốc tế, hướng đến mục tiêu tăng trưởng trên 30% so với cùng kỳ”.

Theo ông Vũ, thị trường du lịch cuối năm đang cực kỳ sôi động, thể hiện rõ qua tốc độ đặt tour Tết 2026 tăng mạnh. Du khách có xu hướng lên kế hoạch sớm hơn 1-2 tháng so với mọi năm, đồng thời ưa chuộng các tour cá nhân hóa và du lịch MICE.

“Chúng tôi đã đầu tư mạnh vào các gói dịch vụ cao cấp, tiêu biểu là các tour nghỉ dưỡng kết hợp hội nghị tại Phú Quốc và Hạ Long. Các tour này đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng doanh nghiệp và khách cao cấp” - ông Vũ nói.

Visa - chìa khóa vàng hút khách quốc tế

Tại TP.HCM, 10 tháng đầu năm đạt 6,6 triệu lượt khách quốc tế, kỳ vọng đạt 10 triệu lượt cả năm. TP.HCM đang tập trung phát triển sản phẩm du lịch mới và tăng cường quảng bá tại các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, TP kỳ vọng lượng khách quốc tế tăng khoảng 40% trong năm 2025. Kết quả này nhờ chính sách thị thực thông thoáng, kết nối hạ tầng giao thông thuận lợi và mối liên kết vùng ngày càng chặt chẽ. Cùng với đó, TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch thế mạnh gồm du lịch biển, du lịch công nghiệp, du lịch tàu biển và du lịch MICE.

Ngành du lịch cũng tập trung nâng cấp hạ tầng, mở rộng sản phẩm đặc trưng và chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực, hướng đến phát triển bền vững và khẳng định vai trò đầu tàu du lịch của cả nước.

Ngành du lịch các tỉnh phát triển sản phẩm du lịch mới và quảng bá tại các thị trường trọng điểm. Ảnh: TT.

Đại diện Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng du lịch. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư và nâng cao trải nghiệm cho du khách. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu, phát triển những sản phẩm du lịch có chiều sâu, mang thông điệp và câu chuyện đặc sắc.

Trong quý IV-2025, ngành du lịch Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các đề án lập văn phòng xúc tiến du lịch tại Lào và ở các nước khác. Song song đó, ngành cũng triển khai Đề án phát triển du lịch đêm, nhằm đa dạng hóa hoạt động và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Phạm Văn Thủy, cho biết ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, với cao điểm từ tháng 10 năm nay đến tháng 3 năm sau.

Để đạt được mục tiêu này, ông Thủy nhấn mạnh cần triển khai kịch bản tăng trưởng rõ ràng. Giải pháp trọng tâm đầu tiên là việc thu hút khách du lịch phải là trách nhiệm của toàn xã hội. Cần xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù qua liên kết với doanh nghiệp và tập trung vào nhu cầu thực sự của du khách. Giải pháp thứ hai là thúc đẩy liên kết ngành, kết nối doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, lưu trú, ẩm thực và mua sắm để tạo sản phẩm hoàn chỉnh. Giải pháp tiếp theo là tăng cường quảng bá, xúc tiến tại các thị trường lớn.

Cuối cùng, cơ chế, chính sách hỗ trợ, đặc biệt là chính sách visa, được xem là “chìa khóa vàng”. Chính sách này cần được truyền thông rõ ràng để doanh nghiệp quốc tế nắm bắt và đưa khách đến Việt Nam.

Chính sách visa được xem là chìa khóa vàng cho tăng trưởng du lịch quốc tế. Ảnh: TT.