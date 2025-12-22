Rừng cây Trường Nhãn ở Phong Nha - Kẻ Bàng 'thay áo' đón Tết 22/12/2025 10:00

(PLO)- Từ thời điểm này, trên vùng núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng, những tán cây Trường Nhãn đồng loạt chuyển màu rực rỡ, báo hiệu mùa xuân về.

Dịp cuối năm, du khách khi đi qua vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ dễ dàng bắt gặp những mảng màu đỏ, vàng nổi bật trên nền xanh thẫm của đại ngàn. Đây là thời điểm cây Trường Nhãn, loài thực vật bản địa được người dân địa phương ví von là "cây báo Tết" bước vào mùa thay lá.

Những đốm màu cây Trường Nhãn vừa 'thay áo' ở Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Ảnh: J.B

Mùa thay lá của loài cây này kéo dài từ khoảng tháng 10 đến tháng 1 năm sau. Những cánh rừng già lúc này trở nên sống động với những chồi non đỏ nhạt, chuyển dần sang hồng tím, rồi bừng sáng với sắc vàng tươi trước khi trở lại màu xanh lục. Sự chuyển sắc liên tục tạo nên bức tranh thiên nhiên đa tầng, báo hiệu thời khắc giao mùa.

"Với người dân Phong Nha, thấy cây Trường Nhãn đỏ rực trên vách núi là thấy Tết sắp về. Năm nào trời lạnh sâu, màu lá càng thắm và đẹp hơn", anh Nguyễn Văn Sơn, một hướng dẫn viên du lịch địa phương chia sẻ.

Du khách trekking dưới tán rừng tại Phong Nha-Kẻ Bàng. Ảnh: J.B

Cái tên Trường Nhãn xuất phát từ đặc điểm hình thái thú vị của loài cây này. Thân cây thuộc họ Trường - giống gỗ lớn, rễ bạnh vững chãi đặc trưng của rừng mưa nhiệt đới. Tuy nhiên, tán lá lại xòe rộng, mềm mại, nhìn từ xa tựa như cây nhãn trong vườn nhà. Sự kết hợp này tạo nên tên gọi ghép độc đáo, vừa gần gũi vừa phản ánh đúng đặc trưng của loài.

Cây thường mọc thành cụm ở tầng giữa và tầng cao. Do đó, khi thay lá, chúng tạo thành những "đốm lửa" rực rỡ giữa rừng già, rất dễ quan sát từ xa.

Để chiêm ngưỡng mùa lá đỏ, du khách không nhất thiết phải đi sâu vào rừng rậm. Ngay tại khu vực km 0 trên tuyến đường 20 Quyết Thắng, những tán Trường Nhãn đã bắt đầu khoe sắc, thuận tiện cho việc check-in.

Tuy nhiên, để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ, du khách có thể kết hợp ngắm cây trong các hành trình du lịch mạo hiểm. Các tuyến xuyên vùng lõi vườn quốc gia, khám phá hang Pygmy, hang Hổ hay hang Over sẽ đưa du khách đi dưới những tán cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tận mắt ngắm nhìn sự biến đổi của thiên nhiên ở cự ly gần.

Cây Trường Nhãn còn được người dân địa phương gọi là "Cây báo Tết". Ảnh: J.B

Theo ghi nhận, thời tiết Phong Nha thời điểm này duy trì nhiệt độ mát mẻ và dễ chịu, thích hợp cho các hoạt động đi bộ đường dài (trekking) và cắm trại. Đây là cơ hội để du khách vừa "săn" ảnh thiên nhiên, vừa tận hưởng không khí yên bình dịp cuối năm.