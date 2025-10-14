Phong Nha-Kẻ Bàng giành ‘cú đúp’ tại Giải thưởng du lịch thế giới 2025 14/10/2025 10:42

Ngày 14-10, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết vừa nhận được hai giải thưởng danh giá về du lịch tại lễ trao giải Du lịch Thế giới (WTA) năm 2025 diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Cụ thể, Phong Nha-Kẻ Bàng đã xuất sắc giành chiến thắng ở hai hạng mục danh giá nhất về du lịch thiên nhiên, đó là: Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2025 (Vietnam’s Leading Nature Destination 2025) và Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á (Asia’s Leading National Park 2025).

Di sản thiên nhiên Phong Nha-Kẻ Bàng giành "cú đúp" tại Giải thưởng du lịch thế giới 2025. Ảnh: Oxalis

Theo Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, việc được WTA vinh danh ở cả cấp độ quốc gia và châu lục là một bước ngoặt mang tính lịch sử. Nó không chỉ là một chiếc cúp, mà là một “bảo chứng vàng” về chất lượng và đẳng cấp, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý và quyết định của du khách quốc tế.

“Giải thưởng này không phải là đích đến, mà là một khởi đầu mới. Đây là sự ghi nhận, nhưng cũng là một trách nhiệm to lớn. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục con đường phát triển du lịch bền vững, bảo tồn nghiêm ngặt các giá trị cốt lõi của di sản, để mỗi du khách đến đây không chỉ thán phục vẻ đẹp thiên nhiên mà còn cảm nhận được sự trân trọng của chúng tôi đối với mảnh đất này”, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết.

Phong Nha-Kẻ Bàng xuất sắc giành giải Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2025 và Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á. Ảnh: CTV

Cũng theo ông Thái, giải thưởng này không chỉ là một danh hiệu, mà còn là thành quả từ hành trình miệt mài bảo tồn các giá trị di sản nguyên sơ, phát triển du lịch theo hướng bền vững và tiên phong trong chuyển đổi số. Tất cả nhằm để mang vẻ đẹp Việt Nam đến gần hơn với thế giới.