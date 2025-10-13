Ngắm TP.HCM về đêm trên du thuyền 5 sao 13/10/2025 09:16

(PLO)- Hành trình ngắm TP.HCM từ du thuyền 5 sao trên sông Sài Gòn mở ra góc nhìn mới mẻ của thành phố về đêm, đồng thời góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch cao cấp.

Những năm gần đây, TP.HCM định hướng phát triển mạnh du lịch đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách. Các sản phẩm như du thuyền ẩm thực, tour ngắm sông về đêm hay tuyến phố đi bộ kết hợp giải trí ven sông đang góp phần định hình diện mạo mới cho đô thị này.

Trong đó, du thuyền 5 sao trên sông Sài Gòn được xem là điểm nhấn sang trọng của du lịch thành phố. Không chỉ phục vụ du khách quốc tế trong mùa cao điểm cuối năm, mô hình này còn thu hút nhiều người dân thành phố lựa chọn làm điểm hẹn thư giãn, thưởng thức ẩm thực và ngắm Sài Gòn rực rỡ về đêm.

Du thuyền 5 sao Elite of Saigon sang trọng có sức chứa lên đến 500 khách, thiết kế ba tầng hiện đại.

Chị Ngọc Anh (du khách từ Hà Nội) chia sẻ: “Tôi từng nhiều lần đến TP.HCM nhưng đây là lần đầu ngắm thành phố từ sông Sài Gòn. Không khí mát mẻ, khung cảnh lung linh và bữa tối được phục vụ chuyên nghiệp khiến tôi cảm thấy như đang ở một thành phố châu Âu.”.

Trong khi đó, anh Mark Peterson, du khách đến từ Úc, cho rằng hành trình trên du thuyền 5 sao là “trải nghiệm đáng nhớ nhất” của anh tại Việt Nam. “Tôi thấy TP.HCM rất năng động, nhưng từ trên sông lại hiện lên khung cảnh thật yên bình. Ẩm thực và âm nhạc đều tuyệt vời,” anh nói.

Chị Hoàng Tuyết cùng con trai trải nghiệm du thuyền 5 sao trên sông Sài Gòn tận hưởng không khí mát lành và khung cảnh lung linh của thành phố về đêm.

Không chỉ khách quốc tế, người dân thành phố cũng dành nhiều thiện cảm cho loại hình trải nghiệm mới này. Chị Hoàng Tuyết (ngụ phường Long Bình, TP.Thủ Đức) cho biết, đây là lựa chọn lý tưởng cho những buổi tối cuối tuần cùng gia đình. “Trẻ con rất thích ngắm đèn thành phố, còn người lớn thì có không gian thưởng thức ẩm thực và gió sông mát rượi. Tôi từng nghe nhiều về sông Sài Gòn nhưng chưa bao giờ nghĩ có thể ngắm thành phố đẹp đến vậy từ trên mặt nước."

Nhiều du khách ấn tượng với không gian sang trọng, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và trải nghiệm ngắm thành phố từ giữa lòng sông Sài Gòn.

Không gian trên du thuyền được thiết kế mở 360 độ mở ra khung cảnh tuyệt đẹp của TP về đêm.

Đại diện đơn vị khai thác Elite of Saigon cho biết, sự xuất hiện của du thuyền đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong phong cách trải nghiệm ẩm thực trên sông, hướng đến nâng tầm du lịch chất lượng cao dành cho nhóm khách thượng lưu. Du khách quốc tế đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe và cả người dân TP.HCM mong muốn tận hưởng dịch vụ sang trọng, khác biệt.

Cùng với đó, ngành du lịch TP.HCM đang không ngừng làm mới các điểm đến đẳng cấp, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho du khách ở phân khúc cao cấp.

“Chúng tôi kỳ vọng du thuyền sẽ trở thành biểu tượng mới của du lịch về đêm, góp phần nâng tầm trải nghiệm của du khách khi đến TP.HCM" - vị đại diện chia sẻ.

Du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố qua các công trình lịch sử, biểu tượng hiện đại như cầu Khánh Hội, bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, công viên Thủ Thiêm, cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm, Landmark 81…

Những công trình biểu tượng của TP.HCM hiện lên rực rỡ trong ánh đèn đêm.

Hiện nay, nhiều công ty lữ hành đã đưa hành trình trải nghiệm trên du thuyền 5 sao vào danh sách điểm đến nổi bật trong các tour du lịch thành phố, giới thiệu rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước như một sản phẩm du lịch mới mẻ, sang trọng và mang đậm bản sắc Sài Gòn trên sông.

Trên du thuyền, các chương trình giải trí luôn được làm mới và hấp dẫn, gồm band nhạc live, DJ, vũ đoàn, bắn pháo hoa…,

Ẩm thực trên du thuyền được nhà hàng chế biến theo phong cách fine dining quốc tế kết hợp giữa buffet phong phú và set menu chuẩn 5 sao.