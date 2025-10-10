TP.HCM thêm tour du thuyền cao cấp hút khách quốc tế 10/10/2025 06:00

(PLO)- TP.HCM sẽ ra mắt thêm tour du thuyền cao cấp trên sông Sài Gòn, kết hợp ẩm thực và giải trí để thu hút khách quốc tế dịp cuối năm.

TP.HCM đang khai thác lợi thế sông ngòi để phát triển du lịch đường sông. Những tour du thuyền cao cấp ra đời không chỉ làm mới sản phẩm du lịch mà còn góp phần nâng tầm trải nghiệm và gia tăng chi tiêu của du khách.

Thêm sản phẩm du thuyền ngắm sông

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, cho biết trong thời gian tới thành phố sẽ ra mắt thêm sản phẩm du thuyền mới. Sản phẩm này phục vụ du khách tham quan, ngắm cảnh sông Sài Gòn, kỳ vọng mang lại nguồn thu và sức hút mới cho ngành du lịch. Mới đây, Hiệp hội đã kết nối các doanh nghiệp lữ hành ký kết hợp tác với du thuyền nhà hàng 5 sao Elite of Saigon.

Theo bà Khánh, việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành và nhà cung ứng dịch vụ là hướng đi thiết thực, giúp các bên dễ dàng triển khai sản phẩm và mang lại lợi ích trực tiếp cho du khách. Sắp tới, Hiệp hội sẽ đẩy mạnh các chương trình hợp tác thiết thực, có thể triển khai ngay sau khi ký kết.

Tháng 11 này, TP.HCM sẽ ra mắt thêm sản phẩm du thuyền mới phục vụ du khách tham quan, ngắm cảnh sông Sài Gòn. Ảnh: TT.

Hiệp hội Du lịch TP.HCM đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách giá ưu đãi, qua đó giúp du khách trải nghiệm dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý hơn. TP cũng đang chủ động mở rộng kết nối, phát triển mạng lưới dịch vụ du lịch từ địa phương ra toàn quốc.

“Các sản phẩm du lịch đường sông tiếp tục được chú trọng, với nhiều trải nghiệm phong phú từ bình dân đến cao cấp. Thông qua đợt hợp tác này, các doanh nghiệp lữ hành sẽ bổ sung sản phẩm du thuyền và tour trải nghiệm sông nước vào chương trình, mang đến cho du khách thêm nhiều lựa chọn khi đến TP.HCM”- bà Khánh nói.

Bà Ngô Kim Hoàng, Giám đốc kinh doanh tàu Elite of Saigon, cũng cho rằng hành trình trên du thuyền là một trải nghiệm độc đáo, đưa du khách đi qua những địa danh nổi tiếng của TP.HCM, từ công trình lịch sử đến các biểu tượng hiện đại. Dòng tàu mới được thiết kế theo phong cách du thuyền hiện đại với sức chứa 450 khách, hứa hẹn mang đến làn gió mới cho du lịch đường sông TP.HCM.

“Sản phẩm hướng tới nhóm khách trung và cao cấp, đặc biệt trong mùa cao điểm đón khách quốc tế từ Singapore, Trung Quốc và các thị trường châu Âu, Mỹ”- bà Hoàng chia sẻ.

Tour khám phá vẻ đẹp thành phố dọc sông Sài Gòn bằng du thuyền là sản phẩm trọng tâm. Tour này được định hướng nâng cao chi tiêu của du khách, hướng tới phân khúc trung và cao cấp, phù hợp với chiến lược phát triển du lịch của TP.HCM. Đại diện Sở Du lịch TP.HCM

Du lịch đường sông tiến gần chuẩn quốc tế

Du lịch du thuyền được xem là một trong những sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao, hướng đến nhóm du khách có khả năng chi tiêu lớn. Nếu được đầu tư bài bản, loại hình này có thể trở thành đòn bẩy quan trọng giúp TP.HCM nâng tỉ trọng doanh thu từ phân khúc cao cấp.

TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch TP.HCM, cho rằng thành phố sở hữu lợi thế lớn về hệ thống sông ngòi cùng cảnh quan đô thị đặc sắc hai bên bờ sông Sài Gòn. Để loại hình du thuyền phát triển bền vững, TP.HCM cần xây dựng chiến lược tổng thể, tập trung quy hoạch đồng bộ bến bãi, luồng tuyến và các khu dịch vụ phụ trợ.

Cùng với đó là khuyến khích đầu tư tư nhân vào các dự án du thuyền quy mô, mang tính biểu tượng. Việc đầu tư hạ tầng chiếu sáng, cảnh quan hai bờ sông cũng cần được chú trọng nhằm tạo dựng không gian du lịch về đêm hấp dẫn hơn.

Du khách ngày càng ưa thích trải nghiệm ngắm sông Sài Gòn bằng tour du thuyền. Ảnh: TT.

TS Minh đề xuất TP.HCM nên ban hành chính sách ưu đãi đặc thù cho doanh nghiệp đầu tư du thuyền. Song song đó, ứng dụng công nghệ trong đặt vé, quản lý vận hành và đảm bảo an toàn sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa du lịch đường sông TP.HCM tiến gần hơn đến chuẩn quốc tế.

Theo ông Nguyễn Hữu Ân, Phó Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch TP.HCM, để phát triển loại hình du lịch du thuyền, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp. Trong đó, TP cần mở rộng cơ chế cho phép doanh nghiệp xã hội hóa đầu tư bến bãi và hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các dự án du thuyền, tàu nhà hàng đi vào hoạt động.

Ông Ân nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo quy hoạch phát triển gắn liền với bảo vệ môi trường nước. Đồng thời cần tính toán độ tĩnh không của các cây cầu và đặc thù luồng tuyến để xác định lộ trình phù hợp cho từng loại tàu, đảm bảo an toàn và phát triển bền vững.