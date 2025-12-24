Việt Nam lần đầu vinh danh khách sạn tiêu biểu không thuốc lá 24/12/2025 18:34

(PLO)- 44 khách sạn, đến từ 16 tỉnh, thành phố đã được vinh danh Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá lần thứ I - năm 2025.

Ngày 24-12, tại Hà Nội, Báo Văn Hóa (Bộ VHTTDL) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ vinh danh Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá, lần thứ I - năm 2025.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một bảng xếp hạng quy mô toàn quốc dành riêng cho lĩnh vực khách sạn, nhằm tôn vinh các đơn vị tiên phong trong việc xây dựng môi trường dịch vụ không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh, an toàn và thân thiện.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn Hoá, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại Lễ vinh danh. Ảnh: TRẦN HUẤN.

Phát biểu tại Lễ vinh danh, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn Hoá, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: Qua việc tổ chức chương trình này, Ban Tổ chức mong muốn không chỉ vinh danh các cơ sở lưu trú tiêu biểu, mà còn đặt nền móng cho một chuẩn mực mới của ngành lưu trú du lịch Việt Nam - chuẩn mực của môi trường không khói thuốc, của dịch vụ gắn với sức khỏe con người và của phát triển du lịch có trách nhiệm.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng, từ 44 khách sạn được vinh danh hôm nay, một làn sóng chuyển đổi tích cực sẽ tiếp tục lan tỏa trong toàn ngành lưu trú du lịch.

Đó là sự chuyển đổi từ nhận thức sang hành động; từ cam kết trên giấy sang vận hành thực chất; từ những mô hình đơn lẻ sang một hệ sinh thái du lịch tôn trọng sức khỏe con người và môi trường sống”- ông Nguyễn Anh Vũ nhấn mạnh.

Phát biểu tại Lễ vinh danh, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá Phan Thị Hải cho biết, việc sử dụng thuốc lá gây gánh nặng lớn về bệnh tật, tử vong sớm và thiệt hại kinh tế tại Việt Nam.

Mỗi năm, thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong và kéo theo khoảng 108.000 tỉ đồng chi phí y tế cùng thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững về sức khỏe.

Sau thời gian phát động và tiếp nhận, Ban Tổ chức nhận 51 hồ sơ từ 18 tỉnh, thành phố. Qua hai vòng chấm, Ban Giám khảo thống nhất công nhận 44 khách sạn đáp ứng tiêu chí để vinh danh Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá lần thứ I - năm 2025 (đến từ 16 tỉnh, thành phố), gồm 10 khách sạn 3 sao, 18 khách sạn 4 sao và 16 khách sạn 5 sao.

Theo Ban Tổ chức, số hồ sơ tham gia chưa đạt như kỳ vọng ban đầu, trong đó có nguyên nhân khách quan từ thiên tai, bão lũ trong năm 2025 khiến nhiều cơ sở lưu trú tập trung khắc phục hậu quả, ổn định hoạt động.

Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí trao bằng vinh danh cho các khách sạn 5 sao. Ảnh: TRẦN HUẤN.

Các khách sạn được công nhận sẽ nhận quyết định chứng nhận, biển công nhận và được giới thiệu, quảng bá trên các kênh truyền thông phù hợp. Đây đồng thời là cơ hội để các cơ sở lưu trú khẳng định uy tín, năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và trách nhiệm xã hội đối với sức khỏe cộng đồng.

Ban Tổ chức xác định, việc xây dựng hệ thống xếp hạng Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá áp dụng cho các khách sạn từ 3 sao trở lên trên phạm vi toàn quốc là bước đi cần thiết nhằm khuyến khích và vinh danh những đơn vị tiên phong, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn về bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hướng tới một môi trường du lịch xanh - sạch - văn minh.

Bảng xếp hạng được định hướng như một hoạt động có tính nền tảng, cần duy trì thường niên; từng bước hoàn thiện bộ tiêu chí tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, mở rộng đối tượng phù hợp, tăng cường cơ chế theo dõi và đánh giá để bảo đảm tính bền vững của cam kết “không khói thuốc”.