Mang spa vào rừng - Trải nghiệm mùa đông đặc biệt ở Phong Nha 24/12/2025 19:00

(PLO)- Nhiều du khách đi tour mạo hiểm tại Phong Nha (Quảng Trị) bày tỏ sự thích thú với trải nghiệm xông hơi, ngâm chân thảo dược và massage phục hồi cơ ngay tại bãi trại giữa rừng.

Mùa đông tại Phong Nha thường có nền nhiệt thấp và mưa ẩm, khiến nhiều du khách e ngại khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Nắm bắt tâm lý này, đại diện Jungle Boss - đơn vị khai thác tour tại đây cho biết, vào mùa đông, đơn vị tập trung vào các dịch vụ "phục hồi sâu" ngay trong hành trình. Mục tiêu là biến những thách thức của thời tiết thành cơ hội để du khách tận hưởng cảm giác được chăm sóc đặc biệt giữa thiên nhiên hoang sơ.

Ngâm chân thảo dược nóng giúp du khách phục hồi nhanh chóng sau ngày dài vận động. Ảnh: CTV

Ngay khi kết thúc chặng trekking dài và về đến bãi trại, du khách được trải nghiệm xông hơi giữa thiên nhiên. Các lều xông hơi được porter dựng sẵn, kết nối với nồi nước xông đun trên bếp lửa.

Hơi nước mang theo hương thơm của các loại thảo mộc như kim ngân, lá quế, vỏ bưởi, ngải cứu... theo ống dẫn đi vào lều.

Hơi nóng giúp giãn nở lỗ chân lông, thải độc qua tuyến mồ hôi và xua tan cái lạnh sau một ngày băng rừng vượt suối. Đây là liệu pháp giúp thư giãn tinh thần nhanh chóng, phục hồi năng lượng hiệu quả cho ngày hôm sau.

Thiết bị massage cầm tay hỗ trợ giãn cơ sâu ngay tại bãi trại. Ảnh: CTV

Bên cạnh xông hơi, ngâm chân bằng nước thảo dược nấu từ gừng nóng hổi cũng là một liệu pháp thư giãn phù hợp được đơn vị đưa vào áp dụng.

Du khách vừa ngồi quây quần trò chuyện, vừa ngâm chân trong khoảng 20 phút. Hơi ấm từ nước thảo dược giúp mạch máu lưu thông, giảm đau mỏi xương khớp và mang đến giấc ngủ sâu bình yên giữa rừng già.

Không dừng lại ở các liệu pháp dân gian, các tour mạo hiểm còn ứng dụng thiết bị hiện đại để chăm sóc sức khỏe. Hiểu rõ tình trạng đau mỏi cơ sau vận động cường độ cao, các hướng dẫn viên được trang bị súng massage cầm tay chuyên dụng.

Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và liệu pháp thiên nhiên giúp du khách duy trì thể lực tốt nhất để chinh phục trọn vẹn hành trình.