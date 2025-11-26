Lễ giỗ Bà Phi Yến 240 năm tại Côn Đảo có gì đặc biệt? 26/11/2025 18:23

(PLO)- Côn Đảo tổ chức lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240 với quy mô lớn, kết hợp hài hòa giữa các nghi thức tâm linh trang trọng và không gian hội chợ đêm sôi động.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7-12, tại Di tích An Sơn Miếu (đặc khu Côn Đảo). Sự kiện năm nay có quy mô lớn với nhiều nghi thức tâm linh. Chương trình còn có các trò chơi dân gian và khu hội chợ đêm. Điều này hứa hẹn mang đến không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Mùa lễ hội 2025 mở đầu bằng nghi thức khai mạc sáng 5-12, với đoàn rước 240 người. Số người này biểu trưng cho 240 năm hình thành lễ giỗ. Ngay sau nghi thức này, An Sơn Miếu sẽ mở cửa đón khách, địa điểm này gắn liền với truyền thuyết về Bà Phi Yến.

Lễ giỗ Bà Phi Yến (hay Lễ giỗ An Sơn Miếu) được xem là lễ hội truyền thống quan trọng nhất của Côn Đảo. Năm 2022, lễ giỗ được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ giỗ thuộc loại hình “Tập quán xã hội và tín ngưỡng”.

Giỗ Bà Phi Yến (Lê Thị Răm) - nhân vật trung tâm của lễ hội, được người dân tôn kính như mẫu thần bảo trợ.

Nghi thức trang trọng, hội chợ đêm hấp dẫn

Các hoạt động giao lưu, trao quà hỗ trợ hộ khó khăn cũng được tổ chức. Việc này thể hiện tinh thần tương thân tương ái đặc trưng của cư dân Côn Đảo.

Không gian hội chợ đêm diễn ra xuyên suốt ba ngày. Hội chợ mở cửa từ sáng đến 22 giờ. Tại đây, du khách có thể tìm thấy đặc sản Côn Đảo, sản phẩm OCOP, quà lưu niệm, ẩm thực, thư pháp và nhiều gian hàng giải khát.

Bên cạnh đó, không gian check-in, hệ thống đèn lồng và các màn trình diễn dân gian tạo nên màu sắc trẻ trung. Hoạt động này giúp gia tăng trải nghiệm văn hóa cho du khách ở nhiều độ tuổi.

Nghi lễ tế, dâng trà, dâng nhang theo truyền thống. Ảnh: MC

Theo nhiều du khách, sự kết hợp hài hòa giữa nghi thức truyền thống, không gian trải nghiệm văn hóa và tinh thần hiếu khách của người dân Côn Đảo giúp lễ giỗ Bà Phi Yến là điểm nhấn du lịch độc đáo. Đây cũng là lý do lượng khách đổ về Côn Đảo dịp tháng 12 những năm gần đây tăng đều. Điều này góp phần lan tỏa giá trị di sản và quảng bá hình ảnh địa phương.

Chị Lê Phương Mai (du khách Hà Nội) cho biết gia đình chị quyết định đến Côn Đảo dịp này vì muốn trải nghiệm không khí lễ hội đặc trưng: "Tôi nghe người thân kể lễ giỗ Bà Phi Yến rất linh thiêng, lại có nhiều hoạt động cộng đồng nên luôn muốn thử một lần. Lần này thấy chương trình được tổ chức quy mô, kéo dài ba ngày với nhiều nghi thức truyền thống nên cả nhà sắp xếp thời gian vào đúng dịp để cảm nhận trọn vẹn".

Ngày 5-12 sẽ diễn ra hội thi làm bánh. Ảnh: MC.