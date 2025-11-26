Lễ giỗ Bà Phi Yến 240 năm tại Côn Đảo có gì đặc biệt?

Theo Sở Du lịch TP.HCM, lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7-12, tại Di tích An Sơn Miếu (đặc khu Côn Đảo). Sự kiện năm nay có quy mô lớn với nhiều nghi thức tâm linh. Chương trình còn có các trò chơi dân gian và khu hội chợ đêm. Điều này hứa hẹn mang đến không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Mùa lễ hội 2025 mở đầu bằng nghi thức khai mạc sáng 5-12, với đoàn rước 240 người. Số người này biểu trưng cho 240 năm hình thành lễ giỗ. Ngay sau nghi thức này, An Sơn Miếu sẽ mở cửa đón khách, địa điểm này gắn liền với truyền thuyết về Bà Phi Yến.
Lễ giỗ Bà Phi Yến (hay Lễ giỗ An Sơn Miếu) được xem là lễ hội truyền thống quan trọng nhất của Côn Đảo. Năm 2022, lễ giỗ được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ giỗ thuộc loại hình “Tập quán xã hội và tín ngưỡng”.
Nghi thức trang trọng, hội chợ đêm hấp dẫn
Các hoạt động giao lưu, trao quà hỗ trợ hộ khó khăn cũng được tổ chức. Việc này thể hiện tinh thần tương thân tương ái đặc trưng của cư dân Côn Đảo.
Không gian hội chợ đêm diễn ra xuyên suốt ba ngày. Hội chợ mở cửa từ sáng đến 22 giờ. Tại đây, du khách có thể tìm thấy đặc sản Côn Đảo, sản phẩm OCOP, quà lưu niệm, ẩm thực, thư pháp và nhiều gian hàng giải khát.
Bên cạnh đó, không gian check-in, hệ thống đèn lồng và các màn trình diễn dân gian tạo nên màu sắc trẻ trung. Hoạt động này giúp gia tăng trải nghiệm văn hóa cho du khách ở nhiều độ tuổi.
Theo nhiều du khách, sự kết hợp hài hòa giữa nghi thức truyền thống, không gian trải nghiệm văn hóa và tinh thần hiếu khách của người dân Côn Đảo giúp lễ giỗ Bà Phi Yến là điểm nhấn du lịch độc đáo. Đây cũng là lý do lượng khách đổ về Côn Đảo dịp tháng 12 những năm gần đây tăng đều. Điều này góp phần lan tỏa giá trị di sản và quảng bá hình ảnh địa phương.
Chị Lê Phương Mai (du khách Hà Nội) cho biết gia đình chị quyết định đến Côn Đảo dịp này vì muốn trải nghiệm không khí lễ hội đặc trưng: "Tôi nghe người thân kể lễ giỗ Bà Phi Yến rất linh thiêng, lại có nhiều hoạt động cộng đồng nên luôn muốn thử một lần. Lần này thấy chương trình được tổ chức quy mô, kéo dài ba ngày với nhiều nghi thức truyền thống nên cả nhà sắp xếp thời gian vào đúng dịp để cảm nhận trọn vẹn".
Lịch trình Lễ giỗ Bà Phi Yến năm nay được tổ chức xuyên suốt ba ngày với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc.
Ngày 5-12, tại khuôn viên An Sơn Miếu, du khách có thể tham gia các trò chơi dân gian, hội thi làm bánh. Đặc biệt là phần thi rung chuông vàng diễn ra từ 10 giờ đến 11 giờ. Buổi tối, chương trình nghệ thuật và Lễ mộc dục (tắm Bà) từ 21 giờ đến 22 giờ 30 tái hiện những nghi thức truyền thống hiếm gặp.
Ngày 6-12, lễ rước linh vị Hoàng tử Hội An từ Miếu Cậu về An Sơn Miếu diễn ra trang nghiêm. Tối cùng ngày (19 giờ 30 - 21 giờ), chương trình nghệ thuật chủ đề “Cuộc đời Bà Phi Yến và giá trị di sản lễ giỗ” sẽ kể lại truyền thuyết và quá trình hơn 200 năm gìn giữ lễ hội.
Ngày 7-12, lễ giỗ chính được cử hành từ 10 giờ đến 11 giờ. Tiếp đó là tiệc chay phục vụ miễn phí. Buổi chiều, nghi thức hồi linh vị Hoàng tử Hội An khép lại ba ngày lễ hội trang trọng và đậm bản sắc Côn Đảo.