Điểm tuần: Miền Bắc bước vào chuỗi ngày rét ‘cắt da”; Kịp thời ngăn chặn ‘bẫy việc làm’ qua Campuchia 20/12/2025 20:00

(PLO)- Trong tuần qua, chuyển biến của thời tiết khiến nhiều người quan tâm: Theo dự báo mới nhất, miền Bắc chuẩn bị đón chuỗi ngày rét đậm, nhiệt độ giảm sâu. Còn tại Tây Ninh, Công an đã kịp thời cứu 2 thanh niên trước nguy cơ bị lừa đưa sang Campuchia. Xe cứu thương va chạm xe đầu kéo ở Đồng Nai khiến 3 người tử vong;...

Trong ngày 20-12, Công an xã Bến Cầu thuộc tỉnh Tây Ninh thông báo đã thực hiện việc phát hiện và giải cứu kịp thời hai công dân trước nghi vấn bị lừa đưa sang Campuchia để lao động trái phép.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 19-12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ấp Voi thuộc xã Bến Cầu, lực lượng Công an xã cùng lực lượng an ninh cơ sở đã phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện hoảng loạn. Nhận thấy các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc bị lừa qua biên giới, lực lượng chức năng đã đưa hai cá nhân này về trụ sở để làm việc.