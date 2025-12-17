Triệt phá nhóm lừa đảo gần 1.000 tỉ đồng tại Campuchia 17/12/2025 16:46

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp công an các địa phương phá đường dây lừa đảo qua mạng với quy mô gần 1.000 tỉ đồng.

Ngày 17-12, một nguồn tin cho hay Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 15 người liên quan đường dây lừa đảo qua mạng với quy mô gần 1.000 tỉ đồng, do Nguyễn Tiến Thiết ( 33 tuổi, ngụ xã An Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Trong đó, 14 bị can bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Tiến Thiết, Nguyễn Duy Tố, Nguyễn Thị Hải, Hồ Sỹ Trường, Trần Thùy Trang, Phan Thanh Ngọc Hoàng Linh, Trương Thị Hạnh, Trần Văn Huy, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Long Phú, Nguyễn Thị Tú Anh, Võ Trung Thiện, Lê Văn Bảo, Bùi Thị Oanh, Mai Thị Tiến.

14 người bị khởi tố trong đường dây lừa đảo qua mạng.

Riêng Nguyễn Thị Tú Anh bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm người có trụ sở hoạt động tại Campuchia.

Thủ đoạn của nhóm này là giả danh luật sư, công ty luật hỗ trợ khách hàng là nạn nhân của các vụ việc bị lừa đảo qua mạng trước đó để lấy lại tiền đã bị lừa; sau đó đưa ra các lý do để họ nộp tiền “phí thu hồi” vào các tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Cuối tháng 11 năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh An Giang, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh triển khai năm tổ công tác, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tại khu vực biên giới kịp thời truy bắt khi các đối tượng nhập cảnh về Việt Nam.

Nguyễn Tiến Thiết, cầm đầu đường dây lừa đảo bị bắt giữ.

Quá trình truy bắt, một số người liên quan thuê ô tô để bỏ trốn về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Ban chuyên án đã kịp thời phối hợp Công an TP HCM, Công an tỉnh Tây Ninh truy đuổi, bắt giữ.

Bước đầu, công an xác định với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, có tổ chức xuyên quốc gia, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người trên cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến gần 1.000 tỉ đồng.

Bước đầu, công an thu hồi 300 triệu đồng do phạm tội có; đồng thời đang tiếp tục phối hợp các ngân hàng để làm rõ, thu hồi thêm.

Ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan; đồng thời kêu gọi, vận động các đối tượng lừa đảo đang lẩn trốn tại Campuchia về nước đầu thú.