Tiếp nhận nhiều người trốn khỏi các cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia 17/12/2025 17:24

(PLO)- Nhiều nạn nhân cho biết bị dụ dỗ sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”, sau đó bị ép làm việc tại các cơ sở lừa đảo, bị giữ giấy tờ, không được trả lương.

Ngày 17-12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai) phối hợp các cơ quan chức năng tiếp nhận 63 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Sau tiếp nhận, các công dân được kiểm tra y tế, hỗ trợ ban đầu và sàng lọc, xác minh.

63 công dân Việt Nam được được cơ quan chức năng Campuchia trao trả.

Qua xác minh, 63 công dân (59 nam, 4 nữ) đến từ 24 tỉnh/thành, nhiều nhất là TP.HCM (14 người), Lâm Đồng, Vĩnh Long, Hải Phòng (mỗi địa phương 5 người).

Nhiều người cho biết bị dụ dỗ sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”, sau đó bị ép làm việc tại các cơ sở lừa đảo, bị giữ giấy tờ, không được trả lương.

Lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia hoàn tất các thủ tục trao trả công dân.

Bộ đội Biên phòng khuyến cáo người dân cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin khi có nhu cầu xuất cảnh lao động để tránh rơi vào bẫy của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.