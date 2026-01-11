Bắt 5 người cho vay lãi nặng núp bóng doanh nghiệp 11/01/2026 12:26

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng bắt năm người cho vay lãi nặng núp bóng doanh nghiệp, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng.

Ngày 11-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSHS vừa bắt tạm giam năm bị can để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Những người bị bắt tạm giam gồm: Võ Văn Thừa (39 tuổi, ngụ bản Chuôn, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Huy Lộc (30 tuổi, ngụ khối phố 1, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Đăng Duy Tuấn (29 tuổi, ngụ thôn Mỹ Thạch, xã Việt An, TP Đà Nẵng), Lê Phước Sơn (33 tuổi, ngụ thôn Lam Lang, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Đặng Nguyễn Ngọc Vương (27 tuổi, ngụ thôn Tân Bình, xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng).

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện nhóm người trên có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68 (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).

Sáng 8-1, Phòng CSHS phối hợp Công an phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra hành chính tại doanh nghiệp này, phát hiện nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng và tiến hành thu giữ phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 3-2025, Thừa cùng những người khác đã góp vốn tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 256%/năm đến 421%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng.

Các khoản tiền vay, tiền lãi được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác phát hiện.

Phòng CSHS đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

