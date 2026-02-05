Cãi vã lúc nửa đêm, 1 thanh niên ở Tây Ninh bị chém tử vong 05/02/2026 16:36

(PLO)- Từ mâu thuẫn trước đó, một cuộc cãi vã tại quán nhậu ở Tây Ninh đã biến thành án mạng, khiến một thanh niên tử vong, nhiều người bị tạm giữ.

Ngày 5-2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Trần Dương Hoàng (35 tuổi, ngụ ấp Thành Đông, xã Ninh Điền) và Phan Thu Hiền (27 tuổi, vợ Hoàng) về hành vi liên quan đến vụ giết người khiến một nam thanh niên tử vong.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng tạm giữ Nguyễn Thành Dô (20 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Hội) và Nguyễn Bảo Lộc (34 tuổi, ngụ xã Hảo Đước) để phục vụ công tác điều tra.

Vụ cãi vã của hai thanh niên được đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên xảy ra cãi vã, xô xát, trong đó một thanh niên dùng dao chém vào người đối diện khiến nạn nhân gục xuống. Vụ việc được xác định xảy ra tại một quán nhậu thuộc ấp Bắc Bến Sỏi, xã Ninh Điền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 30-1, N.M.T. (26 tuổi, ngụ xã Ninh Điền) đến quán nhậu để ăn uống cùng nhóm bạn. Do có mâu thuẫn từ trước, T. đã xảy ra cự cãi với nhóm của Trần Dương Hoàng qua điện thoại.

Trần Dương Hoàng đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong sau đó. Ảnh cắt từ clip

Đến khoảng 0 giờ ngày 31-1, Hoàng mang theo một cây dao dài, điều khiển xe máy chở vợ là Phan Thu Hiền đến quán nhậu. Đi cùng còn có Tuấn, Dô và Lộc. Khi đến nơi, Hoàng lớn tiếng gọi T. ra nói chuyện. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc hỗn loạn, T. cầm dao chém Hoàng nhưng không trúng. Hoàng liền chém lại rồi bỏ chạy.

Bị thương nặng, T. cầm dao truy đuổi Hoàng được một đoạn thì gục xuống, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do mất máu cấp. Sau khi gây án, vợ chồng Hoàng bỏ trốn đến tỉnh An Giang và bị lực lượng chức năng bắt giữ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng người để xử lý theo quy định.