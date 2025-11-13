Nam thanh niên bị chém tử vong vì mâu thuẫn số tiền 2 triệu đồng 13/11/2025 20:13

(PLO)- Nam thanh niên ở Tây Ninh bị chém tử vong xuất phát từ mâu thuẫn nợ tiền làm thuê công trình 2 triệu đồng.

Chiều 13-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương điều tra vụ nam thanh niên bị chém tử vong xảy ra tại xã Đức Hòa.

Nạn nhân được xác định là HQH (22 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 12-11, tại đầu lộ Đường tỉnh 823D, đoạn cách ngã ba Tua 1 (xã Đức Hòa) khoảng 500 m, nhiều người dân thấy nhóm thanh niên xảy ra xô xát, đánh nhau dữ dội.

Trong lúc ẩu đả, anh H. bị chém nhiều nhát vào người và vùng đùi, mất máu nhiều dẫn đến tử vong.

Hiện trường nơi nam thanh niên bị chém tử vong. Ảnh: CTV

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Đức Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, thu giữ một số hung khí nghi liên quan vụ án và tiến hành truy bắt đối tượng gây án.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nợ số tiền 2 triệu đồng làm thuê công trình.

Mai Văn Trung bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Mang Văn Trung (35 tuổi, ngụ khu phố 5, xã Đức Hòa) được xác định là nghi can chính. Sau khi gây án, Trung bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng sau đó đến Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.