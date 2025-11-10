Cảnh sát truy bắt kẻ giết người trong đêm vì ghen tuông 10/11/2025 18:25

(PLO)- Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng truy bắt kẻ giết người trong đêm vì ghen tuông.

Ngày 10-11, thông tin từ công an tỉnh Đồng Nai, Công an xã Phước Thái phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ hung thủ giết người.

Trước đó, vào đêm ngày 7-11, Công an xã Phước Thái tiếp nhận một vụ án mạng xảy ra tại ấp Long Phú. Nạn nhân là anh PTT (40 tuổi) được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cảnh sát hình sự khống chế hung thủ.

Công an xã Phước Thái nhanh chóng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tổ chức truy xét.

Ngay trong đêm công an đã bắt giữ được hung thủ tại một quán nước ven đường gần quốc lộ 51 (phường Phú Mỹ, TP.HCM), khi đang trên đường bỏ trốn. Hung thủ được xác định là HPA (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau)

Khám xét trên người nghi phạm, lực lượng công an thu giữ một dao bấm tự chế là hung khí gây án. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn ghen tuông, đã dùng dao đâm một nhát vào đùi anh T khiến nạn nhân tử vong.